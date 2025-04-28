Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η στήριξη προς το Συντηρητικό και Εργατικό Κόμμα έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με λιγότερους από τους μισούς ψηφοφόρους να δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν τα δύο μεγάλα κόμματα ενόψει των τοπικών εκλογών στην Αγγλία την προσεχή Πέμπτη, όπως δήλωσε στον Independent ο γνωστός δημοσκόπος, καθηγητής Σερ Τζον Κέρτις. Τα ποσοστά τους «δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλά», εξηγεί ο ίδιος.

Greater Lincolnshire mayoral voting intention (9-23 April) - Andrea Jenkyns has 15pt lead



Andrea Jenkyns (Ref): 40%

Rob Waltham (Con): 25%

Jason Stockwood (Lab): 15%

Sally Horscroft (Grn): 8%

Marianne Overton (Ind): 7%

Trevor Young (LD): 5% pic.twitter.com/zKqAUW4PLD April 25, 2025

Μεγάλος κερδισμένος αναδεικνύεται το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, το οποίο ο Κέρτις περιέγραψε ήδη ως «νικητή» των εκλογών. Παράλληλα, προβλέπεται ισχυρή επίδοση για τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες σε περιοχές όπως το Όξφορντσαϊρ και το Κέιμπριτζσαϊρ, καθώς το Reform αποδυνάμωσε τους Συντηρητικούς, ανοίγοντας τον δρόμο για το κόμμα του Εντ Ντέιβι.

Η Πόλα Σάριτζ, καθηγήτρια πολιτικής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, δήλωσε στον Guardian ότι το Reform UK εισέρχεται σε «νέο έδαφος», αφού σε αντίθεση με το 2021, αυτή τη φορά κατεβάζει υποψηφίους σχεδόν σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Το κόμμα αναμένεται να πρωταγωνιστήσει όσον αφορά στον αριθμό των εκλεγμένων συμβούλων.

Την Πέμπτη, 1 Μαΐου, εκατομμύρια ψηφοφόροι σε τμήματα της Αγγλίας θα προσέλθουν στις κάλπες για τις τοπικές εκλογές, οι οποίες θεωρούνται η πρώτη σημαντική εκλογική δοκιμασία μετά τις γενικές εκλογές του Ιουλίου 2024. Με 1.641 έδρες σε 23 τοπικούς δήμους και έξι δημαρχιακές εκλογές, η ψηφοφορία αυτή αναμένεται να δώσει μια σαφή εικόνα για τη διάθεση του εκλογικού σώματος και τις πολιτικές δυναμικές.

Την ίδια ημέρα, θα διεξαχθεί και μια επαναληπτική εκλογή για την κοινοβουλευτική έδρα του Ράνκορν και Χέλμσπι, μετά την πρόσφατη καταδίκη του πρώην βουλευτή των Εργατικών, Μάικ Έιμσμπουρι, για επίθεση εναντίον πολίτη.



Πηγή: skai.gr

