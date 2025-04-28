Όταν ακούς «Κονκλάβιο», το μυαλό σου πάει πιθανώς σε αυστηρές τελετές, ατελείωτες προσευχές και μυστικές ψηφοφορίες πίσω από βαριές ξύλινες πόρτες.

Και όμως, όπως αναφέρει το Politico, για την Gen Z, η εκλογή του επόμενου Πάπα είναι το απόλυτο pop culture event — γεμάτο memes, fan cams, TikTok αναλύσεις και online «ψηφοφορίες» για τον νέο ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας.

Στο X και το TikTok, οι καρδινάλιοι μεταμορφώνονται σε σταρ: τους παρακολουθούμε να περπατούν με αέρα στα σοκάκια της Ρώμης, τα άμφια να ανεμίζουν λες και πρωταγωνιστούν σε κάποιο ντεφιλέ της υψηλής ραπτικής. Η ταινία «Conclave» άνοιξε τον δρόμο, αλλά ήταν η δημιουργικότητα της Gen Z που μετέτρεψε αυτή την εκλογική διαδικασία αιώνων σε viral αφήγημα.

Κι όμως, κάτω από τη λάμψη των social media, κρύβεται ένα βαθύτερο αίτημα: Η Gen Z διεκδικεί λόγο και στο μέλλον της Εκκλησίας — και το βλέπει όχι μόνο ως θρησκευτικό θεσμό, αλλά ως πολιτιστικό και κοινωνικό σύμβολο.

Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε αναγνωρίσει πρώτος αυτή τη μετατόπιση. Με την εγκύκλιο «Laudato Si’», μίλησε για την κλιματική κρίση με τρόπο που λίγοι ηγέτες τόλμησαν. Μίλησε για την ειρήνη, όταν άλλοι αμφιταλαντεύονταν. Και αν και υπήρξε διστακτικός σε θέματα LGBTQ+ δικαιωμάτων, τουλάχιστον άνοιξε διακριτικά τον διάλογο.

Τώρα, όμως, με την παρακαταθήκη του να κρέμεται από μια κλωστή, η Gen Z κοιτάζει το Κονκλάβιο σαν να κρίνεται κάτι πολύ περισσότερο από το ποιος θα φορέσει το άσπρο ράσο: κρίνεται αν η Εκκλησία θα μείνει μέρος του σύγχρονου κόσμου ή θα γυρίσει την πλάτη της σε αυτόν.

Στην «ψηφιακή» κάλπη των social media, τρεις καρδινάλιοι έχουν ήδη κερδίσει τις καρδιές της νέας γενιάς:

Ο Ματέο Μαρία Τσούπι , Αρχιεπίσκοπος Μπολόνιας, με τη ριζοσπαστική του στάση υπέρ των LGBTQ+ δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

, Αρχιεπίσκοπος Μπολόνιας, με τη ριζοσπαστική του στάση υπέρ των LGBTQ+ δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλλα , Πατριάρχης της Ιερουσαλήμ, που υπερασπίζεται τους καταπιεσμένους στη Μέση Ανατολή και στηρίζει ενεργά τους πρόσφυγες.

, Πατριάρχης της Ιερουσαλήμ, που υπερασπίζεται τους καταπιεσμένους στη Μέση Ανατολή και στηρίζει ενεργά τους πρόσφυγες. Ο Λουίς Αντόνιο Τάγκλε από τις Φιλιππίνες, που δίνει φωνή στους αποκλεισμένους και φέρνει την ελπίδα μιας πιο «ανθρώπινης» Εκκλησίας.

Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αν και το 70% των εκλεκτόρων καρδιναλίων έχει διοριστεί από τον Φραγκίσκο, η παράδοση, η εσωτερική πολιτική και η ισορροπία δυνάμεων μέσα στο Βατικανό κρατούν ακόμα γερά.

Για την Gen Z, πάντως, το μήνυμα είναι σαφές: δεν αρκούν πια τα χαμόγελα και τα ηθικά κηρύγματα. Θέλουν δράση. Θέλουν μια Εκκλησία που θα μιλάει για το κλίμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα — και όχι μόνο για τη σωτηρία της ψυχής.

Και αυτή τη φορά, η γενιά που ξέρει πώς να κάνει viral ακόμα και το πιο αρχαίο τελετουργικό, δεν σκοπεύει να μείνει σιωπηλή.

