Το σύστημα υγείας «καταρρέει» στο Νότιο Σουδάν

Το σύστημα υγείας στο Νότιο Σουδάν, αντιμέτωπο με χρόνια υποχρηματοδότηση και το τελευταίο διάστημα με επιθέσεις, βρίσκεται στη φάση της «κατάρρευσης», προειδοποίησε χθες Πέμπτη η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF), καθώς στο νεότερο κράτος του κόσμου καταγράφονται κλιμάκωση των συγκρούσεων και μαζικοί εξαναγκαστικοί εκτοπισμοί πολιτών.

Το Νότιο Σουδάν, πλούσιο σε πετρέλαιο αλλά εξαιρετικά φτωχό και πολιτικά ασταθές, σπαράσσεται εδώ και μήνες από συγκρούσεις ανάμεσα σε δυνάμεις πιστές στον πρόεδρο Σάλβα Κιρ από τη μια κι από την άλλη στον αντιπρόεδρό του και αντίπαλό του Ρικ Μάκαρ, που συνελήφθη τον Μάρτιο.

Αν και η προσοχή είναι στραμμένη κυρίως στις μάχες στην πολιτεία του Άνω Νείλου (βορειοανατολικά), καταγράφονται επίσης συγκρούσεις σε γειτονικές, στην Τζόνγκλεϊ και στη Γιούνιτι, όπως και στην Κεντρική Εκουατόρια (νοτιοδυτικά), ανέφερε η MSF.

«Μιλάμε για μείζονα σύγκρουση που εκτυλίσσεται σε πολλά μέτωπα και σε πολλές τοποθεσίες», εξήγησε ο Μπάκρι Αμπουμπάκρ, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις της ΜΚΟ.

Σύμφωνα με εκτίμηση του ΟΗΕ που είχε δοθεί στη δημοσιότητα στα μέσα Απριλίου, κάπου 125.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν εξαιτίας των εχθροπραξιών. Ο κ. Αμπουμπάκρ μίλησε για «σοβαρή κρίση».

Ολόκληρα χωριά έχουν ερημωθεί, είπε, ενώ «νοσοκομεία, δομές υγείας και κοινοτικές υποδομές επίσης έχουν εγκαταλειφθεί από το προσωπικό τους».

«Παρακολουθούμε την κατάρρευση του συστήματος υγείας της χώρας», σημείωσε, τονίζοντας πως μόλις οι μισές από τις δομές υγείας βρίσκονταν σε λειτουργία ήδη προτού ξεσπάσουν οι πρόσφατες εχθροπραξίες.

Περίπου το 80% του συστήματος υγείας του Νότιου Σουδάν χρηματοδοτείται από διεθνείς οργανισμούς, επισήμανε ακόμη η MSF, με την Τζούμπα να μην αφιερώνει σ’ αυτό παρά το 1,3% του προϋπολογισμού της.

«Διαπιστώνουμε αύξηση των επιθέσεων εναντίον δομών υγείας, του υγειονομικού προσωπικού και του άμαχου πληθυσμού», ανέφερε ο Αμπντάλα Χουσέιν, άλλο στέλεχος της MSF. Τουλάχιστον οκτώ δομές υγείας υπέστησαν επιθέσεις φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, όμως ο απολογισμός μπορεί στην πραγματικότητα να είναι πολύ υψηλότερος, κατά τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Ο Ζακαρία Μουατία, ο επικεφαλής της αποστολής της οργάνωσης στο Νότιο Σουδάν, υπογράμμισε ότι αυξανόμενος αριθμός τραυματιών έφθασε σε εγκατάστασή του στην πολιτεία του Άνω Νείλου αφού πέρασε εβδομάδες εν κινήσει στην ύπαιθρο και διασχίζοντας περιοχές με βλάστηση, που το προσωπικό της MSF δεν είναι σε θέση να σώσει ή να περιθάλψει όπως πρέπει. Και «ακόμα δεν έχουμε δει τα χειρότερα», προειδοποίησε.

