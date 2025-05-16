Η Γουιάνα καταγγέλλει «επιθέσεις» ενόπλων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα

Οι αρχές της Γουιάνας έκαναν λόγο χθες Πέμπτη για επιθέσεις «ενόπλων με πολιτικά» εναντίον περιπόλων των ενόπλων δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, στην Εσεκίμπο, νομαρχία πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαίου, αντικείμενο συνοριακής διένεξης ανάμεσα στα δυο κράτη της Λατινικής Αμερικής.

Οι επιθέσεις ανακοινώθηκαν καθώς στη Βενεζουέλα αναμένεται να διεξαχθούν την 25η Μαΐου βουλευτικές και νομαρχιακές εκλογές, με την ιδιαιτερότητα πως για πρώτη φορά θα αναδειχτούν νομάρχης στην Εσεκίμπο και οκτώ βουλευτές που θα την αντιπροσωπεύουν.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, ένοπλοι με πολιτικά ρούχα στην όχθη της Βενεζουέλας κατά μήκος του ποταμού Κουγιουνί, ανάμεσα στην Έτερινγκμπανγκ και τη Μακάπα, διέπραξαν τρεις διακριτές επιθέσεις» εναντίον στρατιωτών της Γουιάνας «που έκαναν περιπολίες στον ποταμό», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των ενόπλων δυνάμεων.

Και στις τρεις περιπτώσεις ο στρατός της Γουιάνας προχώρησε «σε μετρημένη ανταπόδοση» και «κανένας στρατιώτης δεν υπέστη τραυματισμό», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στην ανακοίνωση ο στρατός διαβεβαιώνει πως είναι «αποφασισμένος» να φέρει σε πέρας «την αποστολή του να προασπίσει την εδαφική ακεραιότητα της Γουιάνας και να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών της» και τονίζει πως θα «συνεχίσει να αντιδρά σε επιθετικές ενέργειες κατά μήκος των συνόρων Γουιάνας-Βενεζουέλας» και θα συνεχίσει επίσης «τακτικές περιπολίες κατά μήκος του ποταμού Κουγιουνί».

Χθες μετά το μεσημέρι, με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Γουιάνας, η Τζόρτζταουν σημείωσε πως είχε «διπλωματική επικοινωνία» με το Καράκας, εκφράζοντας την «καταδίκη» της για «την επίθεση» και «απαιτώντας» η Βενεζουέλα να «διενεργήσει έρευνα ώστε οι δράστες (της) να συλληφθούν και να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Το επεισόδιο ακολουθεί αυτό που είχε καταγραφτεί τη 17η Φεβρουαρίου, όταν ο στρατός της Γουιάνας ανακοίνωσε πως έξι μέλη του τραυματίστηκαν σε ενέδρα φερόμενων μελών συμμορίας της Βενεζουέλας στην ίδια περιοχή.

Το Καράκας είχε τότε κάνει λόγο για «αισχρή μηχανορραφία».

Η διένεξη για την Εσεκίμπο, νομαρχία με έκταση κάπου 160.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που αποτελεί τα δυο τρίτα της επιφάνειας της Γουιάνας, αλλά διεκδικείται από τη Βενεζουέλα, αναζωπυρώθηκε όταν η ExxonMobil ανακοίνωσε τον εντοπισμό τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου το 2015.

Το 2023, η Βενεζουέλα διεξήγαγε δημοψήφισμα για το Εσεκίμπο, επαναβεβαιώνοντας την διεκδίκηση της περιοχής αυτής.

Η Βενεζουέλα θεωρεί πως συμφωνία που υπογράφτηκε το 1966 με τους Βρετανούς στη Γενεύη –πριν από την ανεξαρτησία της Γουιάνας– αποτελεί το θεμέλιο για ρύθμιση μέσω διαπραγματεύσεων, χωρίς ανάμιξη του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) της Χάγης, κι επιμένει πως ο ποταμός Εσεκίμπο πρέπει να είναι το φυσικό σύνορο των δυο χωρών, όπως συνέβαινε το 1777, την εποχή που η περιοχή ήταν ισπανική αποικία.

Η Γουιάνα αντιτείνει από την πλευρά της πως τα σύνορα, που είχαν χαραχτεί την εποχή που η περιοχή ήταν βρετανική αποικία, επικυρώθηκαν το 1899 με διαιτητική απόφαση του Παρισιού και ζήτησε το ΔΔ να επαναβεβαιώσει την ισχύ εκείνης της απόφασης.

Το ΔΔ εξάλλου, με απόφασή του που είχε δώσε στη δημοσιότητα η Τζόρτζταουν, έχει καλέσει τη Βενεζουέλα να «απέχει από την οργάνωση εκλογών, ή την προετοιμασία για την οργάνωση εκλογών, σε αυτή τη διεκδικούμενη περιοχή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.