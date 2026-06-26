Βανς: Στις μέρες μας το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ δεν θα απασχολούσε τα μέσα ενημέρωσης για πάνω από 12 ώρες

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε "τρελό" το γεγονός ότι ο Ρίτσαρντ Νίξον αναγκάστηκε να παραιτηθεί εξαιτίας του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ.

Ο Βανς εκτίμησε πως σήμερα η υπόθεση πολιτικής κατασκοπείας όπως το Γουότεργκεϊτ δεν θα απασχολούσε τα μέσα ενημέρωσης για πάνω από δώδεκα ώρες.

Στην ομιλία του στην Προεδρική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρίτσαρντ Νίξον, ο Βανς υποστήριξε ότι η κληρονομιά του πρώην προέδρου γνωρίζει αποκατάσταση και δικαιούται τέτοια αντιμετώπιση.

Ο Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε «τρελό» το γεγονός ότι ο Ρίτσαρντ Νίξον αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ, με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο να υποστηρίζει ότι στις μέρες μας αυτή η υπόθεση πολιτικής κατασκοπείας «δεν θα απασχολούσε τα μέσα ενημέρωσης για πάνω από δώδεκα ώρες».

«Νομίζω ότι η κληρονομιά (του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου) γνωρίζει ένα είδος αποκατάστασης, αλλά νομίζω ότι αξίζει αυτό να γίνει», δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην "Προεδρική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρίτσαρντ Νίξον" στην Καλιφόρνια.

«Όπως έλεγα αστειευόμενος (...), αν το Γουότεργκεϊτ συνέβαινε αύριο, δεν θα απασχολούσε τα μέσα ενημέρωσης για περισσότερο από δώδεκα ώρες. Η ιδέα ότι αυτό έριξε μια προεδρία είναι κάτι τρελό», είπε ο Βανς, πιθανός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ στις επόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές το 2028.

Αυτά τα σχόλια «λένε πολλά για την ηθική και δεοντολογική παρακμή της εποχής Τραμπ», κατέκρινε με ανάρτηση στο Χ ο Ντέιβιντ Άξελροντ, σχολιαστής που πρόσκειται στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ ξεκίνησε με τη σύλληψη το 1972 πέντε ανδρών που συνελήφθησαν να κάνουν διάρρηξη στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate στην Ουάσινγκτον.

Ο Νίξον, εν ενεργεία τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, διεξήγαγε τότε προεκλογική εκστρατεία για μια δεύτερη θητεία και επανεξελέγη άνετα στις εκλογές του Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Μια επακόλουθη έρευνα από την εφημερίδα Washington Post αποκάλυψε ένα τεράστιο σύστημα πολιτικής κατασκοπείας, καθώς και μια συγκάλυψη που ενορχηστρώθηκε στα υψηλότερα κλιμάκια στον Λευκό Οίκο.

Μετά από μια μακρά νομική μάχη και αντιμέτωπος με την απειλή διαδικασίας καθαίρεσης από το Κογκρέσο, ο Νίξον παραιτήθηκε από πρόεδρος το 1974, στην πρώτη παραίτηση προέδρου στην ιστορία των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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