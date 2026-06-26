Ορμούζ: 115 πλοία πέρασαν από το Στενό από την Τρίτη

Το σχέδιο εκκένωσης του Στενού του Ορμούζ από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό επέτρεψε σε 115 πλοία και 2.500 ναυτικούς να φύγουν από την περιοχή του Κόλπου, από την Τρίτη μέχρι σήμερα, ανέφερε αυτή η υπηρεσία του ΟΗΕ.

«Αν και αναστείλαμε προσωρινά την επιχείρηση χθες (σ.σ. Πέμπτη, μετά την επίθεση σε ένα πλοίο), ορισμένα πλοία συνέχισαν να περνούν από το νότιο τμήμα του Στενού του Ορμούζ », ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΔΝΟ, Αρσένιο Ντομίνγκες, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Το αρχικό σχέδιο του ΔΝΟ προέβλεπε την απομάκρυνση συνολικά 11.000 ναυτικών που επιβαίνουν σε 600 πλοία, τα οποία μπλοκαρίστηκαν στον Κόλπο λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η επιχείρηση διεξάγεται μέσω δύο διαφορετικών «οδών», η μία εκ των οποίων περνά κοντά στις ακτές του Ιράν και η άλλη σε εκείνες του Ομάν και γίνεται σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές.

Η επιχείρηση ωστόσο διακόπηκε την Πέμπτη. Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απείλησαν χθες ότι θα απαντήσουν «με τα κατάλληλα μέτρα» σε κάθε απόπειρα πλοίου να περάσει από τα Στενά χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την έγκρισή τους. Ο ΔΝΟ είχε λάβει εγγυήσεις ασφαλείας ώστε να διασφαλίσει ότι οι ναυτικοί δεν θα μπουν στο στόχαστρο, υπενθύμισε ο Αρσένιο Ντομίνγκες. Η εκκένωση θα συνεχιστεί «μόλις ληφθούν πρόσθετες εγγυήσεις», πρόσθεσε.

Το πλοίο που χτυπήθηκε, το Ever Lovely, υπό τη διαχείριση μιας ταϊβανέζικης εταιρείας, ακολουθούσε τη διαδρομή που περνά κοντά στις ακτές του Ομάν, χωρίς να έχει έρθει σε επαφή με τις αρχές της χώρας αυτής, κάτι που θα του επέτρεπε να περάσει, στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης του ΔΝΟ, διευκρίνισε ο Ντομίνγκες.

«Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω προς το παρόν αν είχε επικοινωνήσει, επί παραδείγματι, με τις ΗΠΑ, ώστε να διέλθει από το Ορμούζ», πρόσθεσε.

Ο Ντομίνγκες επανέλαβε ότι για την απομάκρυνση όλων των πλοίων θα απαιτηθούν μερικές εβδομάδες. Η διαδρομή που ακολουθούσαν συνήθως τα πλοία πριν από τον πόλεμο δεν είναι διαθέσιμη, λόγω των ναρκών που έχουν ποντιστεί εκεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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