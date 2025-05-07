Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως ο στόχος των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες θα πρέπει να αυξηθεί στο 5% του ΑΕΠ, από το υφιστάμενο όριο του 2%.

Παράλληλα, ο Βανς τόνισε πως η Ουάσιγκτον είναι σύμφωνη με την ιδέα να αναλάβει η Ευρώπη μεγαλύτερο ρόλο στην άμυνα της ηπείρου.

Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θέλει να δει την Ευρώπη να γίνεται περισσότερο αυτάρκης σε θέματα άμυνας.

Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου στην Ουάσιγκτον, ο Βανς χαιρέτισε τις κινήσεις της Ευρώπης για την ενίσχυση της δικής της άμυνας, υπογράμμισε ωστόσο ότι οι αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πιο ενεργά σε αυτές τις προσπάθειες.

Σε ό,τι αφορά την εμπορική σχέση ΗΠΑ-ΕΕ, ο Τζέι Ντι Βανς σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ των δύο εμπορικών εταίρων, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση των δασμών και των ρυθμιστικών φραγμών, με στόχο τη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων.

Σχετικά με το αμυντικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Τετάρτη τις συνομιλίες των ΗΠΑ με την Τεχεράνη «καλές μέχρι στιγμής» και δήλωσε ότι υπάρχει περιθώριο για μια συμφωνία που θα επανεντάξει το Ιράν στην παγκόσμια οικονομία, αποτρέποντάς το παράλληλα από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Ο Βανς πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απεχθάνεται τη διάδοση των πυρηνικών και θα ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο να καθίσει στο τραπέζι με τη Ρωσία και την Κίνα τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να συζητηθεί η μείωση του αριθμού των πυρηνικών όπλων στον κόσμο.

Παράλληλα, ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι δεν έχει υπάρξει συνομιλία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για κάποια στρατηγική συμφωνία σχετικά με την Ταϊβάν.

Ο ίδιος στη διάρκεια της ομιλίας του πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται για την επαναρρύθμιση του παγκόσμιου εμπορίου προς όφελος των Αμερικανών εργαζομένων και των βιομηχανιών. Αυτό, όπως είπε, σημαίνει ότι η Κίνα θα πρέπει να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης.

Ο Βανς σημείωσε ότι η διαδικασία επαναρρύθμισης περιλαμβάνει και την επίτευξη περισσότερων εμπορικών συμφωνιών, «τόσο με ορισμένους φίλους μας στην Ευρώπη όσο και με ορισμένα από τα πιο αντίπαλα κράτη», προσθέτοντας ότι στόχος είναι αυτό να γίνει διατηρώντας «τουλάχιστον έναν ανοιχτό διάλογο με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.