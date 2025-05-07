Μερτς: «Νέα αρχή» για τη Γερμανία με Μακρόν και Τουσκ

Μετά το πρώτο σοκ της ανατρεπτικής εκλογής του στην καγκελαρία, ο Φρίντριχ Μερτς πιάνει δουλειά. Ξεκινώντας από την εξωτερική πολιτική και πρώτους σταθμούς Γαλλία και Πολωνία. Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Μετά την ψυχρολουσία της χθεσινής επεισοδιακής και τραυματικής, όπως την χαρακτηρίζει ο γερμανικός Τύπος, εκλογής του Φρίντριχ Μερτς στην καγκελαρία, η νέα κυβέρνηση έχει ήδη πιάσει δουλειά. «Νέα αρχή» για τη Γερμανία είναι ο διακηρυγμένος στόχος του Μερτς και γι' αυτό θέλει να δείξει άμεσα ότι εννοεί πραγματικά ότι μπορεί να καταστήσει τη Γερμανία πρωταγωνίστρια των εξελίξεων στην Ευρώπη και στις μεγάλες παγκόσμιες κρίσεις.

Γαλλία και Γερμανία: Κοινές προκλήσεις και άμυνα

Στην επίσκεψη εργασίας με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν με θέματα εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφαλείας, άμυνας και βέβαια τη στήριξη της Ουκρανίας επί τάπητος ήδη βγήκαν κάποια πρώτα αποτελέσματα. Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε τη σύσταση κοινού συμβουλίου Άμυνας μεταξύ των δύο χωρών, στο πλαίσιο ενίσχυσης του «γαλλογερμανικού άξονα». Οι συναντήσεις θα είναι σε τακτική βάση με γνώμονα να δοθούν «επιχειρησιακές απαντήσεις στις κοινές στρατηγικές προκλήσεις» των χωρών.

«Η Γαλλία και η Γερμανία μαζί με τους εταίρους τους θα συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για μια εκεχειρία στην Ουκρανία». Ο Μερτς πρόσθεσε: «Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην επιτήρηση μιας εκεχειρίας». Τόνισε δε ότι η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες.

Αύριο το τηλεφώνημα με Τραμπ

Αμέσως μετά μεταβαίνει στη Βαρσοβία για να συναντήσει τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ με βασικό θέμα την Ουκρανία και το μεταναστευτικό. Πέρα από όλα όμως ο Μερτς θέλει να στείλει έτσι μήνυμα με έναν αποδέκτη: τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο θα έχει αύριο το πρώτο τηλεφώνημα και πιθανή συνάντηση των δύο ηγετών τον Ιούνιο, πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

Ήδη πάντως μετά την εκλογή του ο Μερτς απηύθυνε έκκληση προς την ηγεσία των ΗΠΑ να απέχουν από οποιαδήποτε ανάμειξη σε θέματα εσωτερικής πολιτικής – μια αναφορά στις παρεμβάσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς αλλά και του Ίλον Μασκ προεκλογικά υπέρ της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία.

Πολιτική για το Ισραήλ και τη Γάζα

Μαζί του σήμερα έχει και τον νέο υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος προετοιμάζεται για το κρίσιμο ταξίδι του στο Ισραήλ το Σαββατοκύριακο κι ενώ ο Βενιαμίν Νετανιάχου εξετάζει σχέδιο κατάληψης της Γάζας.

Πάντως, αν και ο Μερτς με το που νίκησε στις εκλογές έσπευσε να καλέσει στη Γερμανία τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, παρά το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, στις πρώτες του δηλώσεις για το Ισραήλ ως καγκελάριος παραπέμπει στο διεθνές δίκαιο, το δίκαιο του πολέμου και την αποφυγή ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα – μια στροφή, όπως πολλοί σήμερα την ερμηνεύουν.

Πηγή: Deutsche Welle

