Ο νέος υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας εξέδωσε εντολές για την απόρριψη μεταναστών χωρίς έγγραφα και σχεδιάζει να αναπτύξει χιλιάδες επιπλέον αστυνομικούς στα σύνορα της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild την Τετάρτη.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, μέλος του συντηρητικού μπλοκ του Μερτς που έχει σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με τους Σοσιαλδημοκράτες, ήρε απόφαση του 2015 που επέτρεπε την είσοδο σε υπηκόους τρίτων χωρών χωρίς έγγραφα, σύμφωνα με την Bild.

Το υπουργείο αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, ενώ όπως σημειώνει το Reuters, o Ντόμπριντ αναμένεται να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

Ο Ντόμπριντ σχεδιάζει επίσης να στείλει έως και 3.000 επιπλέον αστυνομικούς στα σύνορα για να περιορίσει την παράτυπη μετανάστευση, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των συνοριοφυλάκων στους 14.000, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η Bild.

Η οδηγία του 2015 είχε δοθεί υπό την τότε καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, της οποίας η θητεία χαρακτηρίστηκε από την άφιξη εκατοντάδων χιλιάδων αιτούντων άσυλο στη Γερμανία, πολλοί εκ των οποίων εγκατέλειπαν την εμπόλεμη Συρία.

Πριν από τις γερμανικές εκλογές του Φεβρουαρίου, ο Μερτς είχε δεσμευτεί για σκληρή στάση στο μεταναστευτικό, έπειτα από μια σειρά βίαιων εγκλημάτων με υπόπτους μετανάστες και την αυξανόμενη στήριξη στην ακροδεξιά.

Ο συνασπισμός του, έκτοτε, έχει συμφωνήσει στην απόρριψη αιτούντων άσυλο στα σύνορα, στη δυνατότητα απελάσεων προς τη Συρία και στην αναστολή της οικογενειακής επανένωσης.

Πηγή: skai.gr

