Βανς: «Αν το Ιράν δεσμευτεί να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, θα το κάνουμε να ευημερήσει οικονομικά»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επέμεινε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται με το Ιράν και δήλωσε ότι αισθάνεται «πολύ καλά για το πού βρίσκονται» οι συνομιλίες.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Turning Point (TPUSA) στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια την Τρίτη, ο Βανς δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν θέλει να κάνει μια μικρή συμφωνία, θέλει να κάνει μια μεγάλη συμφωνία». Αναγνώρισε ότι ενώ η δυσπιστία παραμένει μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, πρόκειται για ένα εμπόδιο που «δεν μπορεί να λυθεί εν μία νυκτί», και τόνισε ότι παραμένει αισιόδοξος για τις δυνατότητες μιας σημαντικής εξέλιξης.

Ο Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας σε έναν αρχικό γύρο συνομιλιών με την Τεχεράνη στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο, επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι, παρά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας, οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει «σημαντική πρόοδο», ενώ οι Ιρανοί διαπραγματευτές έχουν δείξει μια γνήσια επιθυμία να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την επιμονή του Τραμπ ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικές δυνατότητες, λέγοντας ότι «διαπραγματευόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι αυτό ακριβώς θα συμβεί».

Και πρόσθεσε: «Αν εσείς [το Ιράν] δεσμευτείτε να μην αποκτήσετε πυρηνικά όπλα, θα κάνουμε το Ιράν να ευημερήσει οικονομικά»

«Θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε... Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να το πετύχουμε. Νιώθω πολύ καλά για το πού βρισκόμαστε», τόνισε.

Τα σχόλια του Βανς έρχονται μετά από αναφορές ότι οι δια ζώσης συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσαν να επαναληφθούν αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC News, το οποίο επικαλείται δύο άτομα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, η πυρηνική ικανότητα του Ιράν και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ είναι τα κύρια σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις για οποιαδήποτε συμφωνία.

Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα στην εφημερίδα New York Post ότι «κάτι θα μπορούσε να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες».

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

