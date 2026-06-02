Βίντεο ντοκουμέντο από την απόδραση 47χρονου κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της απόδρασης 47χρονου κρατούμενου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από τις φυλακές Κορυδαλλού το πρωί, εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ. Ο δραπέτης, που εξέτιε ποινή 20 ετών για υποθέσεις ναρκωτικών, διακίνησης μεταναστών και ληστειών, παραμένει ασύλληπτος, ενώ δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι συνελήφθησαν.

Στο βίντεο καταγράφεται ο 47χρονος να τρέχει προς την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, έχοντας μόλις διαφύγει από τον χώρο όπου εργαζόταν εντός του καταστήματος κράτησης. Πίσω του φαίνεται να τον καταδιώκει σωφρονιστικός υπάλληλος, ενώ δεύτερος υπάλληλος ενημερώνει τις αρχές για την απόδραση.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε τέσσερα λεπτά έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Ο 47χρονος είχε μεταχθεί τον περασμένο Μάρτιο από τις φυλακές Κέρκυρας, όπου εξέτιε συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών. Εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικών του καταστήματος κράτησης, σε χώρο με πιο χαλαρό καθεστώς επιτήρησης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τη στιγμή που μετέφερε ψωμί βγήκε από την πύλη. Όταν σωφρονιστικός υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι επιχειρούσε να αποδράσει, του φώναξε να επιστρέψει, όμως εκείνος συνέχισε την πορεία του και εξαφανίστηκε.

Σημειώνεται ότι ο κρατούμενος επρόκειτο να λάβει τριήμερη άδεια τις επόμενες ημέρες, η οποία θα ήταν η τέταρτη κατά σειρά που του χορηγούνταν.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δραπέτη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.



Πηγή: skai.gr

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