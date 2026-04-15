Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι «η άδεια που επέτρεψε την πώληση ιρανικού πετρελαίου που είχε ήδη εγκλωβιστεί στη θάλασσα για ένα μήνα δεν θα ανανεωθεί», σε ανάρτησή του στο X.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το Υπουργείο Οικονομικών κινείται επιθετικά διατηρώντας τη μέγιστη πίεση στο Ιράν και είναι έτοιμο να επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις κατά ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του Ιράν». Τονίζει επίσης ότι «η βραχυπρόθεσμη άδεια που επιτρέπει την πώληση ιρανικού πετρελαίου που έχει ήδη εγκλωβιστεί στη θάλασσα πρόκειται να λήξει σε λίγες ημέρες και δεν θα ανανεωθεί».

Treasury is moving aggressively with Economic Fury, maintaining maximum pressure on Iran. Financial institutions should be on notice that the department is leveraging the full range of available tools and authorities and is prepared to deploy secondary sanctions against foreign… — Treasury Department (@USTreasury) April 14, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε επιτρέψει νωρίτερα την πώληση ιρανικού αργού πετρελαίου που βρισκόταν ήδη σε μεταφορά πριν από τις 20 Μαρτίου, έως τις 19 Απριλίου.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

