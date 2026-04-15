Επανέρχονται οι Αμερικανικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «το ΥΠΟΙΚ κινείται επιθετικά διατηρώντας τη μέγιστη πίεση στο Ιράν» και επαναφέρει τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο

Πετρέλαιο

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι «η άδεια που επέτρεψε την πώληση ιρανικού πετρελαίου που είχε ήδη εγκλωβιστεί στη θάλασσα για ένα μήνα δεν θα ανανεωθεί», σε ανάρτησή του στο X.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το Υπουργείο Οικονομικών κινείται επιθετικά διατηρώντας τη μέγιστη πίεση στο Ιράν και είναι έτοιμο να επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις κατά ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του Ιράν». Τονίζει επίσης ότι «η βραχυπρόθεσμη άδεια που επιτρέπει την πώληση ιρανικού πετρελαίου που έχει ήδη εγκλωβιστεί στη θάλασσα πρόκειται να λήξει σε λίγες ημέρες και δεν θα ανανεωθεί».

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε επιτρέψει νωρίτερα την πώληση ιρανικού αργού πετρελαίου που βρισκόταν ήδη σε μεταφορά πριν από τις 20 Μαρτίου, έως τις 19 Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

