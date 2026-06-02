Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου έχει επαναπρογραμματιστεί για τις 24 Ιουλίου, μετά τη ματαίωσή του λόγω ενός αιματηρού επεισοδίου.

Το δείπνο είχε ματαιωθεί στις 25 Απριλίου όταν ένας ένοπλος εισέβαλε στο λόμπι ξενοδοχείου, πυροβολώντας κατά των φρουρών ασφαλείας παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ύποπτος, δάσκαλος από την Καλιφόρνια, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ.

Το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου επαναπρογραμματίστηκε για τις 24 Ιουλίου, ανακοινώθηκε σήμερα, σχεδόν τρεις μήνες αφού ματαιώθηκε λόγω της εισβολής ενός ενόπλου. Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση να μιλήσει στο δείπνο.

Το δείπνο, στο οποίο μετέχουν εκατοντάδες δημοσιογράφοι και πολιτικοί κάθε χρόνο, ματαιώθηκε αφού ένας άνδρας μπήκε στο λόμπι του ξενοδοχείου και πυροβόλησε εναντίον των φρουρών ασφαλείας, στις 25 Απριλίου, παρουσία και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο φερόμενος δράστης, ένας δάσκαλος από την Καλιφόρνια, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου.

Η Ένωση Ανταποκριτών ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι το γκαλά του Ιουλίου θα γίνει σε πιο «κλειστό κύκλο», με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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