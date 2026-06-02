Ιωάννινα: Χιλιάδες κόσμου στο τελευταίο «αντίο» στον Μάριο Οικονόμου

Βαρύ ήταν το κλίμα το απόγευμα της Τρίτης στα Ιωάννινα, όπου συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι του αθλητισμού και πλήθος πολιτών αποχαιρέτησαν τον Μάριο Οικονόμου, τον 33χρονο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σε τροχαίο δυστύχημα με τη μηχανή που οδηγούσε και παρέμεινε για περίπου δέκα ημέρες στη ΜΕΘ, δίνοντας μια δύσκολη μάχη για τη ζωή. Ωστόσο, τα τραύματά του αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά και τελικά κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του και τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Πλήθος κόσμου στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων

Εκατοντάδες φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, παλιοί συμπαίκτες και άνθρωποι του αθλητισμού βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια, στους γονείς, στον αδελφό του και στους οικείους του.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν άνθρωποι που τον γνώριζαν από τα παιδικά του χρόνια, αλλά και εκατοντάδες φίλαθλοι του ΠΑΣ Γιάννινα, της ομάδας με την οποία συνδέθηκε στενά.

Το «παρών» έδωσαν επίσης παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και βετεράνοι του ΠΑΣ Γιάννινα από διαφορετικές γενιές, δημιουργώντας μια εικόνα ενότητας και σεβασμού απέναντι σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το άθλημα και αγαπήθηκε από όσους συνεργάστηκαν μαζί του.

Παρόντες συμπαίκτες από τον ΠΑΣ Γιάννινα, την ΑΕΚ και τον Παναιτωλικό

Στην εξόδιο ακολουθία παρέστη σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς και πολλοί άνθρωποι από την οικογένεια της ομάδας.

Από τους πρώην συμπαίκτες του στην ΑΕΚ παρευρέθηκαν οι Τσιντώτας, Μπακάκης, Τσιγκρίνσκι, Μόρας και Τζαβέλλας.

Παρόντες ήταν επίσης οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ, Βρακάς, Αθανασίου, Καφενζής και Ναούμης, καθώς και παλιοί ποδοσφαιριστές και βετεράνοι, μεταξύ των οποίων οι Λιάκος, Γκόλας, Νέος, Χαρίσης, Μπελάς, Λαδιάς, Κώτσιας, Μπουτσουρής, Ντάσιος, Γιάκος, Μιχαήλ, Κουβεντάρης, Γραμμόζης, Τζάνης και Γώγος.

Στην τελετή βρέθηκαν ακόμη ο πρόεδρος των βετεράνων Δημήτρης Κλείτσας, εκπρόσωποι της ΕΠΣΗΠ και ο ενωσιακός προπονητής Βασίλης Κίτσης, ο παλιός γυμναστής του ΠΑΣ Χρήστος Τζουβάρας, η αρχηγός της ομάδας μπάσκετ γυναικών Ντίνα Σαρηγιαννίδου με τον Γιάννη Σιαμέτη, εκπρόσωποι οργανωμένων φιλάθλων, ο υπεύθυνος ασφαλείας Φώντας Βρόσγος, η επικεφαλής των γραφείων της ΠΑΕ Ειρήνη Τέτσιου, ο πρώην υπεύθυνος υποδομών Γιώργος Ιωάννου, ο παλιός προπονητής των υποδομών του ΠΑΣ Ανδρέας Λαβδαριάς, ο φροντιστής Μιχάλης Ντούσκος και ο παλιός γενικός αρχηγός Γιώργος Βλάχος.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή και το αποτύπωμά του

Ο Μάριος Οικονόμου αγωνίστηκε στην Εθνική Ελλάδας και σε μεγάλες ομάδες εντός και εκτός συνόρων, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα σε κάθε σταθμό της πορείας του.

Παρά την πορεία του στο ποδόσφαιρο, όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, με ήθος, ευγένεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό προς όλους.

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εκδόθηκαν από πρώην ομάδες του, αλλά και από την ΕΠΟ, την UEFA και την Ιταλική Ομοσπονδία.

Παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης



Στην κηδεία παρέστησαν επίσης ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Τσίμαρης, οι αντιπεριφερειάρχες Βασίλειος Γοργόλης και Χάρης Λαζάνης, ο δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, ο αντιδήμαρχος Πέτρος Παλάσχας, ο πρώην δήμαρχος Δημήτριος Παπαγεωργίου και οι δημοτικοί σύμβουλοι Παντελής Κολόκας και Νίκος Τσόλης.

Το «παρών» έδωσε ακόμη ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναιτωλικός Μάκης Μπελεβώνης.

Το χειροκρότημα που «έσπασε» τη σιωπή

Η πιο φορτισμένη στιγμή ήρθε στο τέλος της εξοδίου ακολουθίας, όταν το πλήθος ξέσπασε σε παρατεταμένο χειροκρότημα, αποχαιρετώντας τον Μάριο Οικονόμου.

Ήταν ένας ύστατος φόρος τιμής από όσους βρέθηκαν στον ναό, σε έναν άνθρωπο που ξεχώρισε τόσο για την ποδοσφαιρική του πορεία όσο και για τον χαρακτήρα του.

Στεφάνια από ομάδες, φορείς και προσωπικότητες του ποδοσφαίρου

Στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου κατατέθηκαν δεκάδες στεφάνια από ομάδες, φορείς και πρόσωπα του αθλητισμού.

Μεταξύ άλλων, στεφάνια απέστειλαν η ΑΕΚ, ο Παναιτωλικός, η Μπολόνια, ο πρόεδρος της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, η οικογένεια Χριστοβασίλη, ο Ιωακείμ Καλαμάρης, ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ, σύνδεσμοι φιλάθλων, αθλητικά σωματεία, πρώην συμπαίκτες και φίλοι της οικογένειας.

Τριήμερο πένθος στον ερασιτέχνη ΠΑΣ Γιάννινα

Η απώλεια του Μάριου Οικονόμου έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σε ένδειξη τιμής, ο ερασιτέχνης ΠΑΣ Γιάννινα κήρυξε τριήμερο πένθος έως και την Πέμπτη.



Πηγή: skai.gr

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