Βαγιαννίδης: Χαμένη ευκαιρία για μπόνους Παναθηναϊκού, διαστημική ρήτρα τον κρατάει Πορτογαλία

Οι πεινασμένοι καρβέλια ονειρεύνται… Το ρητό πιάνει και τους Ίβηρες ρεπόρτερ! Πολλά είναι τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό αναφορικά με τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων. Τελευταίο δημοσίευμα στην Πορτογαλία, αναφέρει πως η Βιγιαρεάλ ετοιμάζεται να κινηθεί για την απόκτηση του Έλληνα δεξιού οπισθοφύλακα. Μάλιστα, τονίζεται πως οι Ισπανοί είναι έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.

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