«Η Αλβανία δεν πωλείται»: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του τουριστικού έργου του Κούσνερ

Διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στην αλβανική πρωτεύουσα κατά του πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος ύψους 4 δισ. ευρώ, που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς διευρύνονται οι αντιδράσεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την απόρριψη από τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα των εκκλήσεων για διακοπή του έργου, δηλώνοντας ότι η επένδυση θα προχωρήσει παρά τις αντιδράσεις.

«Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα να σταματήσει όσο βρίσκομαι εγώ εδώ», δήλωσε ο Ράμα κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στα Τίρανα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν με κεντρικό σύνθημα «Η Αλβανία δεν πωλείται», ζητώντας από τις αρχές να σταματήσουν τις προκαταρκτικές εργασίες στην περιοχή όπου σχεδιάζεται η επένδυση. Τοπικά μέσα ενημέρωσης εκτίμησαν ότι στη συγκέντρωση συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι.

Protests have broken out in Albania under the slogan “Albania is not for sale” against a €1.4 billion luxury resort project linked to Jared Kushner. The development, facilitated by Prime Minister Edi Rama’s government, threatens to destroy protected natural reserves.



Local… pic.twitter.com/CXURHRSArY — Deeqa 🇸🇴 (@Deee_luul) June 2, 2026

Κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι το έργο απειλεί την προστατευόμενη παράκτια περιοχή, Σβέρνιτσα, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους μεταναστευτικών πτηνών στη χώρα.

Το έργο βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς της Αλβανίας, η οποία εξετάζει διαφορές και αμφισβητήσεις σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεων που συνδέονται με την επένδυση.

Ο Έντι Ράμα δήλωσε ότι χαιρετίζει την έρευνα των εισαγγελικών αρχών, άσκησε όμως κριτική στο πάγωμα συναλλαγών που συνδέονται με επενδυτές, υποστηρίζοντας ότι η αλβανική υπηρεσία καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος έχει ήδη ελέγξει και εγκρίνει την προέλευση των κεφαλαίων τους.

Η επένδυση, η οποία υποστηρίζεται από επενδυτές από το Κατάρ, είναι μία από τις δύο στην Αλβανία που συνδέονται με τον Τζάρεντ Κούσνερ. Η δεύτερη αφορά τουριστικό συγκρότημα ύψους 1,4 δισ. ευρώ στη νήσο Σάσων, το οποίο έχει λάβει καθεστώς στρατηγικής επένδυσης, χαρακτηρισμός που επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις εγκρίσεις από τις κρατικές αρχές.



Πηγή: skai.gr

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