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Φωτιά σε υπόγειο χώρο καταστήματος στο Κολωνάκι - Δείτε βίντεο

Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ η οδός Σκουφά -όπου βρίσκεται το κατάστημα- έχει κλείσει από το ύψος της Ομήρου

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Φωτιά

Φωτιά σε υπόγειο του καταστήματος Nakas Concept, στο Κολωνάκι, ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Τρίτης. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ η οδός Σκουφά -όπου βρίσκεται το κατάστημα- έχει κλείσει από το ύψος της Ομήρου.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί επιπλέον στην οδό Λυκαβηττού από το ύψος της Σόλωνος και στην οδό Δημοκρίτου από το ύψος της Σόλωνος.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Κολωνάκι
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