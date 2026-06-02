Φωτιά σε υπόγειο χώρο καταστήματος στο Κολωνάκι - Δείτε βίντεο

Φωτιά σε υπόγειο του καταστήματος Nakas Concept, στο Κολωνάκι, ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Τρίτης. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ η οδός Σκουφά -όπου βρίσκεται το κατάστημα- έχει κλείσει από το ύψος της Ομήρου.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί επιπλέον στην οδό Λυκαβηττού από το ύψος της Σόλωνος και στην οδό Δημοκρίτου από το ύψος της Σόλωνος.
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