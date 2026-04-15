Επικοινωνία Αραγτσί-Φιντάν: Καταδίκασαν τον πόλεμο στο Ιράν ως «έγκλημα κατά της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας»

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε επίσης την ακλόνητη υποστήριξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην νόμιμη αντίσταση του λαού του Λιβάνου κατά των εισβολέων

«Έγκλημα κατά της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας», χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, την στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά του Ιράν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με ανακοίνωση τοης Ιρανικής Πρεσβείας στην Τουρκία.

Κατά τη συνομιλία, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για τις εξελίξεις σχετικά με την εκεχειρία και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την παύση του πολέμου στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας την στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ιράν ως ένα «ανοιχτό έγκλημα κατά της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας».

Ανέφερε ότι όλα τα κράτη και ο ΟΗΕ θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη «να απαιτήσουν από τους επιτιθέμενους, τους δράστες των εγκλημάτων, να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν». 

Ταυτόχρονα ο Ιρανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Λιβάνου έχουν αυξηθεί, υπογραμμίζοντας την αδιάσειστη και ακλόνητη υποστήριξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην νόμιμη αντίσταση του λαού του Λιβάνου κατά των εισβολέων επιτιθέμενων.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας Χακάν Φιντάν, από την πλευρά του, υπενθύμισε την υποστήριξη της χώρας του στις υφιστάμενες πρωτοβουλίες για την παύση του πολέμου στην περιοχή και κάλεσε όλες τις πλευρές να είναι σε εγρήγορση απέναντι στις προσπάθειες του Σιωνιστικού καθεστώτος να συνεχίσει τις ενέργειες δημιουργίας ανασφάλειας στην περιοχή και τις συνωμοσίες του για την νομιμοποίηση των παραβιάσεων του δικαίου και των εγκλημάτων πολέμου.

