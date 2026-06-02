Διαψεύδει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορές ότι υπήρχαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 39χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα.

Με επίσημη ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σημειώνει πως με αφορμή σημερινό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, καθώς και δημοσιεύματα που αναπαράγονται σχετικά με την υπόθεση ανθρωποκτονίας της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα, διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη υπόθεση διερευνάται από την πρώτη στιγμή με τη δέουσα σοβαρότητα και κάθε στοιχείο που αφορά το ιστορικό της εξετάζεται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας, επισημαίνεται ότι οι ισχυρισμοί περί προηγούμενων καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του θύματος δεν επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες.

Ειδικότερα, κατά το περιστατικό του Νοεμβρίου 2025, στο οποίο γίνεται αναφορά στο ρεπορτάζ, δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού ή κακοποίησης της γυναίκας. Η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην Αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και μετέβησαν άμεσα στην οικία, όπου εντόπισαν τη γυναίκα καλά στην υγεία της. Κατά την επικοινωνία που είχαν μαζί της δεν ανέφερε οποιοδήποτε περιστατικό βίας, απειλής ή ανάγκης προστασίας, ούτε προέκυψε οποιαδήποτε ένδειξη που να στοιχειοθετεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή να δικαιολογεί περαιτέρω αστυνομικές ενέργειες. Παράλληλα, τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες.

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας υπογραμμίζει πως σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία, ουδέποτε είχε περιέλθει σε γνώση των αστυνομικών αρχών καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων.

«Αυτονόητο είναι ότι κάθε στοιχείο ή πληροφορία που συμβάλλει στη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών αξιολογείται από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες, ενώ συνεχίζεται η συλλογή καταθέσεων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρέστερη δυνατή διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης. Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει κάθε αναφορά που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία ως εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής», καταλήγει η ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: skai.gr

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