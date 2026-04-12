«Άσχημα νέα» από το Ισλαμαμπάντ

Χωρίς αποτέλεσμα οι επαφές ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν, με την Τεχεράνη πάντως να δηλώνει ότι θέλει συνέχιση των συνομιλιών. Πιθανή η παράταση της εκεχειρίας εκτιμούν στο Ισραήλ, αλλά ο IDF παραμένει σε ετοιμότητα.

Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Μετά από 21 ώρες εντατικών επαφών στο Ισλαμαμπάντ, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξαν σε αδιέξοδο, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, να ανακοινώνει και επίσημα λίγο πριν αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον ότι τα μέρη δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Από την άλλη, το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του αναφέρει πως η Τεχεράνη θα συνεχίσει τις επαφές της με το Πακιστάν και «με άλλες φιλικές χώρες», που δεν κατονόμασε, προσθέτοντας ότι «δεν θα ήταν δυνατόν οι επαφές να καταλήξουν σε συμφωνία μόνο με έναν γύρο συναντήσεων». Με αυτήν τη διατύπωση το Ιράν δείχνει έτοιμο για συνέχιση των επαφών με την Ουάσιγκτον, παρά τους αυστηρούς τόνους που υιοθετεί στις αναφορές του το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Τα «αγκάθια»

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται δύο καλά πληροφορημένες ιρανικές πηγές, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προέκυψαν τρεις βασικές διαφορές. Οι ΗΠΑ απαιτούσαν από το Ιράν να ανοίξει άμεσα τα Στενά του Ορμούζ και να τεθεί επί τάπητος και σε πρακτικό επίπεδο η απομάκρυνση από την ιρανική επικράτεια των 408 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ιράν ζητούσε από την πλευρά του την άμεση αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό, ύψους 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όσον αφορά το ακανθώδες ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, η ιρανική πλευρά επεδίωκε να υπογραφεί πρώτα η τελική συμφωνία και μετά να άρει τους περιορισμούς που επέβαλε στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Τα ισραηλινά αιτήματα

Το Ισραήλ παρακολουθούσε πολύ στενά τις διαπραγματεύσεις του Ισλαμαμπάντ και είχε διαβιβάσει στον Λευκό Οίκο λεπτομερή κατάλογο με τα αιτήματά του ενόψει των επαφών με το Ιράν. Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσαν χθες βράδυ τα κρατικά ισραηλινά μέσα, στον κατάλογο των αιτημάτων περιλαμβανόταν η υιοθέτηση μέτρων που θα διασφάλιζαν την καταστροφή των ποσοτήτων του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, την ολική καταστροφή των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό, άμεση και καθολική διακοπή του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και πλήρη διαχωρισμό του μετώπου του Λιβάνου από το πλαίσιο των επαφών Ιράν-ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.



Ήδη πριν την έναρξη των συνομιλιών στην πακιστανική πρωτεύουσα, καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές, μιλώντας στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, διέβλεπαν πως οι διαπραγματεύσεις θα κατέληγαν σε αδιέξοδο, επειδή το Ιράν δεν θα ήταν διατεθειμένο να ανοίξει άμεσα τα Στενά του Ορμούζ, μία κίνηση που αποτελεί το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί του καθεστώτος της Τεχεράνης. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν επίσης ότι ο IDF θα συνεχίσει να διατηρεί την πολεμική του ετοιμότητα. Επί του παρόντος εκτιμούν δε ότι οι προσπάθειες που έχει αρχίσει να καταβάλει η κυβέρνηση του Πακιστάν προκειμένου να διατηρηθεί η εκεχειρία με ορίζοντα την επανέναρξη των επαφών, είναι πολύ πιθανόν να αποδώσουν, παρατείνοντάς την κατάπαυση του πυρός «για ακόμα μερικές ημέρες».

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.