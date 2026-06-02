Μήνυμα διαλόγου και συνεργασίας έστειλε ο Τούρκος Πρέσβης στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτσιγιές, κατά τη διάρκεια χαιρετισμού του σε δεξίωση της Πρεσβείας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ιστορικά μεγαλύτερη συμμετοχή της Τουρκίας στη φετινή διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια».

Ο Τούρκος Πρέσβης στην Αθήνα υπογράμμισε πως φέτος, η Τουρκία εκπροσωπείται στα Ποσειδώνια με τη μεγαλύτερη συμμετοχή της ποτέ.

Συνολικά 76 τουρκικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων 15 εκθετών στο πλαίσιο του τουρκικού εθνικού περιπτέρου, συμμετέχουν στα Ποσειδώνια 2026. Όπως σημείωσε, αυτή η εντυπωσιακή παρουσία αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη δύναμη, την αυτοπεποίθηση και τη διεθνή εμβέλεια της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Τουρκίας.

Παράλληλα, ο κ. Ερτσιγιές επισήμανε ότι τα τελευταία τρία χρόνια, η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι ακόμη και όταν παραμένουν διαφορές και εκκρεμή ζητήματα, ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή.

Όπως τόνισε ο Τούρκος Πρέσβης στην Αθήνα, «σήμερα, τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των χωρών μας είναι ανοιχτά, ενεργά και λειτουργούν αποτελεσματικά. Μέσω διαρκούς δέσμευσης και αμοιβαίας προσπάθειας, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, επεκτείνοντας παράλληλα τους τομείς συνεργασίας.Οι ηγέτες μας παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον περασμένο Φεβρουάριο. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα πολύτιμο θεμέλιο βασισμένο στον διάλογο,τη συνεργασία, το αμοιβαίο όφελος και την κατανόηση. Αυτό το θεμέλιο εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο των χωρών μας όσο και των λαών μας, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή μας.

Για αυτούς τους λόγους, παραμένω βέβαιος ότι το θετικό κλίμα στις σχέσεις μας θα συνεχιστεί».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος είναι κοινοί χώροι που συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον μας. Προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για συνεργασία, συνδεσιμότητα και κοινή ευημερία. Είμαι βέβαιος ότι η Τουρκία και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με αυτό το πνεύμα.Πιστεύω επίσης ακράδαντα ότι οι περιοχές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη του διμερούς εμπορικού στόχου των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που έθεσε ο πρόεδρος Ερντογάν και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης».

Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρέσβη στη Αθήνα, οι θαλάσσιες μεταφορές, η ναυπηγική βιομηχανία, τα λιμάνια, η εφοδιαστική και οι συναφείς υπηρεσίες είναι φυσικοί τομείς όπου οι χώρες μας μπορούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία και να δημιουργήσουν αμοιβαίο όφελος.«Σήμερα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής ναυτιλία έχουν γίνει ολοένα και πιο περίπλοκες.Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, η κλιματική αλλαγή και ο ταχύς τεχνολογικός μετασχηματισμός απαιτούν στενότερη συνεργασία, ισχυρότερες συνεργασίες και ένα κοινό όραμα για το μέλλον.Σε αυτό το πλαίσιο, ενθαρρύνω όλους τους ναυτιλιακούς μας φορείς να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα Ποσειδώνια και το πνεύμα συνεργασίας που επικρατεί στις τουρκο-ελληνικές σχέσεις.Σας εύχομαι όλους καρποφόρες συναντήσεις, παραγωγικές συζητήσεις και πολλές νέες συνεργασίες τις επόμενες ημέρες».

Πηγή: skai.gr

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