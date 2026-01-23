Σήμερα στις 11 το πρωί (12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας) θα γίνει στη Ρώμη η κηδεία του Valentino Garavani, (Βαλεντίνο Γκαραβάνι, Valentino), του εμβληματικού μετρ που πέθανε την Δευτέρα σε ηλικία 93 ετών, σφραγίζοντας με τις δημιουργίες του την ιταλική μόδα.
Η κηδεία του θα γίνει στην επιβλητική Βασιλική της Παναγίας των Αγγέλων και των Μαρτύρων (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri), στην Piazza della Repubblica, ενώ στη λιτή τελετή θα είναι παρών και ο Ιταλός πρόεδρος, Σέρτζιο Ματαρέλα.
Στη συνέχεια, ο Valentino θα αναπαυθεί στο νεκροταφείο Flaminio - Prima Porta.
Chiusa la camera ardente di Valentino:10mila in totale i visitatori in 2 giorni,giunti a Pm23 di Roma per omaggiare lo storico stilista. I funerali domani 11,alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Valentino riposera’al cimitero Flaminio - Prima Porta. pic.twitter.com/nuRTf1dZiA— Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) January 22, 2026
Τις προηγούμενες δύο ημέρες, μέχρι χθες το απόγευμα, η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, από όπου πέρασαν συνολικά 10 χιλιάδες άνθρωποι: από διάσημα μοντέλα και γνωστά ονόματα της μόδας και του χώρου του θεάματος, μέχρι Ιταλούς πολίτες και τουρίστες.
Ο Valentino ταύτισε το όνομά του με την απόλυτη κομψότητα και την ιταλική φινέτσα, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά στον κόσμο της μόδας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.