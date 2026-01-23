Λογαριασμός
Σήμερα στη Ρώμη η κηδεία του Valentino - Το τελευταίο χειροκρότημα για τον εμβληματικό μόδιστρο

Τις προηγούμενες δύο ημέρες, μέχρι χθες το απόγευμα, η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, από όπου πέρασαν συνολικά 10 χιλιάδες άνθρωποι

valentino

Σήμερα στις 11 το πρωί (12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας) θα γίνει στη Ρώμη η κηδεία του Valentino Garavani, (Βαλεντίνο Γκαραβάνι, Valentino), του εμβληματικού μετρ που πέθανε την Δευτέρα σε ηλικία 93 ετών, σφραγίζοντας με τις δημιουργίες του την ιταλική μόδα. 

Η κηδεία του θα γίνει στην επιβλητική Βασιλική της Παναγίας των Αγγέλων και των Μαρτύρων (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri), στην Piazza della Repubblica, ενώ στη λιτή τελετή θα είναι παρών και ο Ιταλός πρόεδρος, Σέρτζιο Ματαρέλα. 

Στη συνέχεια, ο Valentino θα αναπαυθεί στο νεκροταφείο Flaminio - Prima Porta.

Τις προηγούμενες δύο ημέρες, μέχρι χθες το απόγευμα, η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, από όπου πέρασαν συνολικά 10 χιλιάδες άνθρωποι: από  διάσημα μοντέλα και γνωστά ονόματα της μόδας και του χώρου του θεάματος, μέχρι Ιταλούς πολίτες και τουρίστες. 

Ο Valentino ταύτισε το όνομά του με την απόλυτη κομψότητα και την ιταλική φινέτσα, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά στον κόσμο της μόδας.

