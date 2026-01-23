Σήμερα στις 11 το πρωί (12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας) θα γίνει στη Ρώμη η κηδεία του Valentino Garavani, (Βαλεντίνο Γκαραβάνι, Valentino), του εμβληματικού μετρ που πέθανε την Δευτέρα σε ηλικία 93 ετών, σφραγίζοντας με τις δημιουργίες του την ιταλική μόδα.

Η κηδεία του θα γίνει στην επιβλητική Βασιλική της Παναγίας των Αγγέλων και των Μαρτύρων (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri), στην Piazza della Repubblica, ενώ στη λιτή τελετή θα είναι παρών και ο Ιταλός πρόεδρος, Σέρτζιο Ματαρέλα.

Στη συνέχεια, ο Valentino θα αναπαυθεί στο νεκροταφείο Flaminio - Prima Porta.

Chiusa la camera ardente di Valentino:10mila in totale i visitatori in 2 giorni,giunti a Pm23 di Roma per omaggiare lo storico stilista. I funerali domani 11,alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Valentino riposera’al cimitero Flaminio - Prima Porta. pic.twitter.com/nuRTf1dZiA — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) January 22, 2026

Τις προηγούμενες δύο ημέρες, μέχρι χθες το απόγευμα, η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, από όπου πέρασαν συνολικά 10 χιλιάδες άνθρωποι: από διάσημα μοντέλα και γνωστά ονόματα της μόδας και του χώρου του θεάματος, μέχρι Ιταλούς πολίτες και τουρίστες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Valentino ταύτισε το όνομά του με την απόλυτη κομψότητα και την ιταλική φινέτσα, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά στον κόσμο της μόδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.