Τεγιάνα Τέιλορ: Ιστορική χρονιά με Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και Grammy...

Η Τεγιάνα Τέιλορ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, εξασφαλίζοντας την πρώτη της υποψηφιότητα για το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου, λίγες μόλις ημέρες μετά τον θρίαμβό της στις «Χρυσές Σφαίρες». «Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Είμαι σε κατάσταση σοκ», δήλωσε στο «Hollywood Reporter», λίγο μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια βρισκόταν καθ' οδόν για τις πρόβες της αυριανής της εμφάνισης στο «Saturday Night Live». Μάλιστα, αστειεύτηκε λέγοντας, ότι η φωνή της είναι σε κακή κατάσταση, επειδή η ίδια και η ομάδα της «ούρλιαζαν και φώναζαν» με όλη τους τη δύναμη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με την κινηματογραφική της επιτυχία η Τέιλορ, έχει αποσπάσει και μια υποψηφιότητα για Grammy, για το άλμπουμ «Escape Room», που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι. Η ίδια η καλλιτέχνιδα δεν παραβλέπει το γεγονός ότι όλες αυτές οι κορυφαίες διακρίσεις έρχονται την ίδια ακριβώς στιγμή.

«Με γυρίζει πίσω στην εποχή που αποσύρθηκα από τη μουσική επειδή ένιωθα ότι προσπαθούσαν να με περιορίσουν σε ένα «κουτάκι» και θυμάμαι ότι κανείς δεν με πίστευε όταν έλεγα πως μπορώ να τα καταφέρω όλα», ανέφερε.

«Θεωρώ τον εαυτό μου σαν ένα αρωματικό χώρου. Γιατί να είσαι στην πρίζα μόνο στο μπάνιο, όταν μπορείς να κάνεις όλο το σπίτι να μυρίζει όμορφα;» συνέχισε, προσθέτοντας: «Το γεγονός ότι όλα συμβαίνουν ταυτόχρονα —η υποψηφιότητα για Grammy, η υποψηφιότητα για Όσκαρ και η νίκη μου στις Χρυσές Σφαίρες— είναι η απόδειξη του τι συμβαίνει όταν μένεις ακλόνητα προσηλωμένη στα όνειρά σου».

Η σταρ αποκάλυψε επίσης ότι επικοινώνησε με τη συνυποψήφιά της και πρωταγωνίστρια του «Hamnet», Τζέσι Μπάκλεϊ, μόλις έμαθαν για τις υποψηφιότητές τους στα Όσκαρ. «Εκείνη μου έστειλε μήνυμα και μιλήσαμε μέσω FaceTime», αποκάλυψε η ηθοποιός.

«Ήμασταν και οι δύο στην οθόνη και απλώς ουρλιάζαμε. Μου έλεγε: «είμαι τόσο περήφανη για σένα» και εγώ της απαντούσα το ίδιο. Είναι υπέροχο συναίσθημα να νιώθουμε τέτοια αμοιβαία υπερηφάνεια», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Τέιλορ υπογράμμισε πως αισθάνεται «πέρα για πέρα» ευτυχισμένη και ευγνώμων, τόσο για την υποψηφιότητά της όσο και για τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στην πορεία της τον τελευταίο χρόνο. «Πόνταρα στον εαυτό μου σε μια εποχή που κανείς δεν πίστευε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να χωρέσει σε περισσότερα από ένα καλούπια» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.