Το «The Wall» έρχεται αυτό το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με ένα νέο, διαφορετικό επεισόδιο από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα.

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται την Άννα και την Δήμητρα, ένα δυναμικό δίδυμο πεθεράς - νύφης, αλλά και αγαπημένο δίδυμο του TikTok που έχει κλέψει τις καρδιές των χρηστών με τα χιουμοριστικά τους βίντεο, για να δοκιμαστεί μπροστά στον... «Τοίχο».

Η «πεθερά» Άννα είναι παντρεμένη με τον Ηλία, έχει δύο παιδιά, τη Νένα και τον Σωκράτη, και εργάζεται στην επιχείρηση του συζύγου της με χειροποίητα αυτοκίνητα. Η «νύφη» Δήμητρα είναι ένα ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα. Απόφοιτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, ζει τα τελευταία χρόνια στην Κατερίνη με τον σύντροφό της, τον Σωκράτη και έχει καταφέρει να κάνει το πάθος της για το στυλ, επάγγελμα μέσα από τη δική της εταιρεία με τσάντες.

Οι δυο τους, με τη συμμετοχή τους στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, θέλουν να επενδύσουν τα κέρδη στην επιχείρηση της Δήμητρας, αλλά και να κάνουν ένα ταξίδι γεμάτο εμπειρίες και γέλιο.

Θα καταφέρει το αγαπημένο δίδυμο του TikTok να γκρεμίσει τον «Τοίχο», όπως ακριβώς το προηγούμενο ζευγάρι παικτριών, ή θα τα δει όλα... κόκκινα;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

