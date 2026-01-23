Στην Βενετία έφτασε χθες το βράδυ η Ολυμπιακή Φλόγα, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Κορτίνα του Μιλάνου.

Η φλόγα διέσχισε την πόλη με τις παραδοσιακές γόνδολες, μέσα από το διάσημο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, σε ένα από τα πιο γραφικά «περάσματα», μπροστά από το περίφημο Παλάτι των Δόγηδων.

Η φλόγα έφτασε το σούρουπο στην Piazzale Roma της Βενετίας, τον κύριο τερματικό σταθμό λεωφορείων. Διέσχισε τη Γέφυρα Ponte delle Guglie στο Cannaregio, κατευθυνόμενη προς την διάσημη Γέφυρα του Ριάλτο, όπου φορτώθηκε σε γόνδολα για να διασχίσει το Μεγάλο Κανάλι προς την ξύλινη Γέφυρα της Ακαδημίας.

Κατά μήκος της διαδρομής είχαν συγκεντρωθεί ντόπιοι και τουρίστες που χειροκροτούσαν και ζητωκραύγαζαν.

Το παραδοσιακό σκάφος που μετέφερε τη φλόγα ονομάζεται Serenissima και κάποτε μετέφερε τους ηγεμόνες της Βενετίας. Η Serenissima πλαισιωνόταν από μικρότερα παραδοσιακά σκάφη καθώς και αστυνομικούς με τζετ σκι.

Από τη Γέφυρα της Ακαδημίας, η φλόγα μεταφέρθηκε με τα πόδια στο Punto della Salute, απέναντι από την πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου και εκεί είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι, πριν την τελική κατάθεσή της στο Παλάτι των Δόγηδων.

Είναι η πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια — από τους Αγώνες του Τορίνο το 2006 — που η Ιταλία φιλοξενεί τη φλόγα. Οι Χειμερινοί Αγώνες διαρκούν έως τις 22 Φεβρουαρίου, οπότε και η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί στη Βερόνα του Βένετο.







Πηγή: skai.gr

