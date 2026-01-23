Εγγυητής για το χάντμπολ της ΑΕΚ ο Ηλιόπουλος - Αναλαμβάνει τα έξοδα της ομάδας ως το τέλος της σεζόν

Λύση στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ δίνει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ αποφάσισε να αναλάβει όλα τα έξοδα της ομάδας ως το τέλος της σεζόν.



Είναι η πρώτη φορά, που η ΠΑΕ αναλαμβάνει την κάλυψη των αναγκών ομάδας της Ερασιτεχνικής. Είχε προηγηθεί την Τετάρτη η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής, Αλέξης Αλεξίου, όπου συμφωνήθηκε να γίνει αυτή η προσφορά προς την ομάδα χάντμπολ, που εσχάτως έχει προχωρήσει σε πολλές αλλαγές, από την τεχνική ηγεσία μέχρι και το δυναμικό της ομάδας.

Η ενημέρωση:



Ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, είχε προχθές Τετάρτη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξη Αλεξίου.



Αμέσως μετά από αυτή την συνάντηση ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ, προχώρησε στην απόφαση που ανακοινώνουμε σήμερα, για οικονομική «ένεση» προς την Ερασιτεχνική ΑΕΚ. Η «ένεση» αυτή αφορά το τμήμα Χάντμπολ και τις ανάγκες του ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Να σημειωθεί επίσης πως στην συνάντηση αυτή υπήρξε ενημέρωση και συζήτηση για όλα τα τρέχοντα θέματα του σωματείου.

