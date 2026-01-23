Οι τιμές του χρυσού κινούνται ελαφρώς ανοδικά την Παρασκευή, πλησιάζοντας τα 5.000 δολάρια, καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Οι αναλυτές της Deutsche Bank ανέφεραν σε σημείωμά τους την Παρασκευή, ότι «εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη προσοχή στις ακριβείς λεπτομέρειες του πλαισίου για τη Γροιλανδία».

Η προσοχή των αγορών θα στραφεί επίσης, στην τριμερή συνάντηση μεταξύ αξιωματούχων από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στο Άμπου Ντάμπι. Πρόκειται για την πρώτη τριμερή από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με το Yahoo Finance.

O χρυσός διαπραγματεύεται στα 4.922 δολάρια ανά ουγγιά με άνοδο 0,25% στις 13:30, ενώ νωρίτερα η τιμή του βρισκόταν πλησίον των 4.950 δολαρίων.

Μια ανάσα από τα 100 δολάρια το ασήμι

Η τιμή του αργύρου σημειώνει άνοδο σχεδόν 3% την Παρασκευή, φτάνοντας τα 99 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, καθώς η αποδυνάμωση του δολαρίου έδωσε επιπλέον ώθηση στην άνοδο των τιμών των πολύτιμων μετάλλων, σημειώνει το Trading Economics.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.