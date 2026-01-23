Έμα Στόουν: Εκθρονίζει τη Μέριλ Στριπ και «σπάει» ιστορικό ρεκόρ στα Όσκαρ

Η Έμα Στόουν έγραψε ιστορία στις φετινές υποψηφιότητες των Βραβείων Όσκαρ, αποσπώντας διπλή υποψηφιότητα για την ταινία «Bugonia» του κορυφαίου Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου -τόσο ως πρωταγωνίστρια όσο και ως παραγωγός.

Σε ηλικία μόλις 37 ετών, η σταρ του «Superbad» γίνεται η νεότερη γυναίκα που έχει συγκεντρώσει συνολικά επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ. Παράλληλα, είναι η δεύτερη νεότερη προσωπικότητα στην ιστορία των βραβείων που φτάνει αυτό το ορόσημο, μετά τον αείμνηστο Walt Disney, σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter». Με αυτό το επίτευγμα, η Στόουν ξεπερνά τη Μέριλ Στριπ, η οποία ήταν 38 ετών όταν έλαβε την έβδομη υποψηφιότητά της για την ταινία «Ironweed» το 1988.

Η 76χρονη θρυλική ηθοποιός παραμένει, ωστόσο, η απόλυτη πρωταθλήτρια των υποψηφιοτήτων, με 21 συνολικά και τρεις νίκες: Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για το «Kramer vs. Kramer» το 1980 και Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τις ταινίες «Sophie's Choice» το 1983 και «The Iron Lady» το 2012.

Η Έμα Στόουν έχει ήδη κερδίσει δύο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, για τις ταινίες «La La Land» το 2017 και «Poor Things» το 2024, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ηθοποιούς της γενιάς της.

Στην ταινία «Bugonia», η Στόουν ακολουθεί τα βήματα των Sigourney Weaver, Demi Moore και Natalie Portman, ξυρίζοντας το κεφάλι της μπροστά στην κάμερα. Υποδύεται τη Michelle Fuller, μια αδίστακτη διευθύντρια πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας, και ίσως… εξωγήινη, στη μαύρη κωμωδία του Γιώργου Λάνθιμου.

Πηγή: skai.gr

