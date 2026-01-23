Οι 79 «Δεσμώτες» του Φαλήρου – το εντυπωσιακό και μοναδικό αρχιολογικό εύρημα που αποκαλύφθηκε το 2016, κατά τις ανασκαφές για την κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στον χώρο του παλαιού ιπποδρόμου, επιστρέφουν στην αρχική τους θέση.

Οι αρχαίοι σκελετοί των σιδηροδέσμιων ανδρών που βρέθηκαν σε τρεις σειρές, άλλοι δεμένοι πισθάγκωνα και άλλοι δεμένοι μεταξύ τους, φέροντας θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι – θα τοποθετηθούν ξανά στην Εσπαλάδα, στο σημείο όπου αρχικά βρέθηκαν και θα προστατεύονται από ένα ειδικά διαμορφωμένο, κλειστό μουσειακό κέλυφος, το οποίο είναι υπό κατασκευή.

Το εύρημα χρονολογείται, σύμφωνα με τους ανασκαφείς, στην ταραχώδη περίοδο του β' μισού του 7ου αιώνα π.Χ. αποτελώντας εξέχον αρχαιολογικό εύρημα παγκοσμίου ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, το έργο προστασίας και ανάδειξης των «Δεσμωτών» εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος, με προϋπολογισμό 7.500.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Πολιτισμού.

Προκειμένου να κατασκευαστεί το κέλυφος, προηγήθηκε η ολόσωμη απόσπαση και μεταφορά των συστάδων των αρχαίων οστών της ομαδικής ταφής αχρικά σε παρακείμενη θέση ενώ από το 2023, φυλάσσονται εντός λυόμενου κλειστού χώρου, υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση του κελύφους, όταν ολοκληρωθεί

Η διαδικασία της επαναφοράς θα γίνει με απόλυτη προσοχή και σε διαδοχικά στάδια, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των ευρημάτων και η διατήρηση των απαιτούμενων κλιματικών συνθηκών.

Το μόνιμο κέλυφος ενσωματώνει υπόγειο χώρο για την εναπόθεση των «Δεσμωτών», παρέχοντας πλήρη προστασία στο εύρημα, ενώ επιτρέπει τη βέλτιστη θέαση και κατανόησή του από τους επισκέπτες.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι συστάδες θα είναι ορατές στους επισκέπτες, μέσω ειδικά διαμορφωμένου διαδρόμου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ανάδειξης ενός σημαντικού αρχαιολογικού ευρήματος, όπως προβλέπεται στην εγκεκριμένη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του χώρου προστασίας με ειδικό άνοιγμα για την εισαγωγή των συστάδων, ενώ η δεύτερη φάση αφορά στο κλείσιμο του ανοίγματος και στην τελική διαμόρφωση του κτηρίου.



Πηγή: skai.gr

