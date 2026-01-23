Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία: Η Κρατική Δούμα απαγόρευσε την φωτογράφιση των βουλευτών - Δείτε γιατί

Σε ορισμένους βουλευτές προφανώς δεν άρεσε η εμφάνισή τους στις φωτογραφίες -και αυτό δεν είναι περίεργο, καθώς εμφανίζονται μέχρι και να κοιμούνται

Κρατική Δούμα

Η Κρατική Δούμα της Ρωσίας απαγόρευσε στους φωτογράφους να αποθανατίζουν τους βουλευτές κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

Σε ορισμένους βουλευτές προφανώς δεν άρεσε η εμφάνισή τους στις φωτογραφίες -και αυτό δεν είναι περίεργο, καθώς εμφανίζονται συχνά να κοιμούνται ή να ασχολούνται με το κινητό τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία βουλευτές φωτογραφίες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark