Η Κρατική Δούμα της Ρωσίας απαγόρευσε στους φωτογράφους να αποθανατίζουν τους βουλευτές κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.
Σε ορισμένους βουλευτές προφανώς δεν άρεσε η εμφάνισή τους στις φωτογραφίες -και αυτό δεν είναι περίεργο, καθώς εμφανίζονται συχνά να κοιμούνται ή να ασχολούνται με το κινητό τους.
Russia's State Duma just banned photographers from filming deputies during sessions.— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) January 22, 2026
Some lawmakers didn't like how they looked in photos — and it's not surprising.
Photos across years ⬇️ pic.twitter.com/FtOpWnCMbK
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.