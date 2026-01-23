Η Κρατική Δούμα της Ρωσίας απαγόρευσε στους φωτογράφους να αποθανατίζουν τους βουλευτές κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

Σε ορισμένους βουλευτές προφανώς δεν άρεσε η εμφάνισή τους στις φωτογραφίες -και αυτό δεν είναι περίεργο, καθώς εμφανίζονται συχνά να κοιμούνται ή να ασχολούνται με το κινητό τους.

Russia's State Duma just banned photographers from filming deputies during sessions.



Some lawmakers didn't like how they looked in photos — and it's not surprising.



Photos across years ⬇️ pic.twitter.com/FtOpWnCMbK — Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) January 22, 2026

Πηγή: skai.gr

