Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε προχθές σε περιοχή της Φωκίδας.

Συνελήφθη ένα άτομο κατηγορούμενος για απάτη κατά συναυτουργία.

Ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμη ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Εξιχνιάσθηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, υπόθεση απάτης, η οποία διαπράχθηκε προχθές το μεσημέρι (21-01-2026), σε περιοχή της Φωκίδας.

Χειροπέδες σε ένα άτομο - Ταυτοποιήθηκαν 2

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, ταυτοποιήθηκε, εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες (22-01-2026) το μεσημέρι στην Άμφισσα, ένας αλλοδαπός, κατηγορούμενος για απάτη κατά συναυτουργία. Για την υπόθεση, ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι, δύο ακόμη ημεδαποί, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη σχηματισθείσα δικογραφία.

Προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Όπως προέκυψε από την έρευνα, προχθές το μεσημέρι, άγνωστος άνδρας, προσποιούμενος τον «υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ», τηλεφώνησε σε ημεδαπό και με το πρόσχημα δήθεν τεχνικού προβλήματος που υπάρχει στην οικία του, έπεισε αυτόν να τοποθετήσει χρυσαφικά εντός αλουμινόχαρτου και ακολούθως εντός σακούλας, η οποία εναποτέθηκε σε εξωτερικό χώρο (παρτέρι) της οικίας.

Στη συνέχεια προσέγγισε την οικία ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, όπου ένας εκ των δύο επιβαινόντων αφαίρεσε τη σακούλα με τα χρυσαφικά και τράπηκαν σε φυγή.

Όπως διακριβώθηκε, οδηγός του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της απάτης ήταν ο αλλοδαπός συλληφθείς, ενώ συνοδηγός σε αυτό ήταν ένας εκ των δύο ημεδαπών που ταυτοποιήθηκαν.

Το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, όπως επίσης και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα.

Επίσης, όπως διαπιστώθηκε, ο δεύτερος ημεδαπός που ταυτοποιήθηκε, είχε μεταβεί με έτερο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και ανέμενε πλησίον του σπιτιού όπου έλαβε χώρα η απάτη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών.

«Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, για την πρόληψη και καταστολή διάπραξης απατών, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, με γνώμονα την προστασία και ασφάλεια των συμπολιτών μας. Στοχεύοντας μάλιστα στη διαρκή ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, η ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας απευθύνει ξανά χρήσιμες συμβουλές», τονίζει η αστυνομία.

Σημειώνεται ότι οι επιτήδειοι, έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικές με τα υποψήφια θύματά τους, τα πλησιάζουν αιφνιδιαστικά ή τους τηλεφωνούν και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως ότι είναι γνωστοί συγγενών τους, λογιστές, εφοριακοί, υπάλληλοι ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ., επιχειρούν να τους εξαπατήσουν και να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή τιμαλφή, με διάφορες προφάσεις.

Συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά:

Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Επισημαίνεται ότι από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.