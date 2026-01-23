Guardian: Η Ροντρίγκες συμφώνησε σε συνεργασία με τις ΗΠΑ πριν τη σύλληψη Μαδούρο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ροντρίγκες και ο αδελφός της επικοινώνησαν κρυφά με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Κατάρ μέσω μεσαζόντων, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που συμμετείχαν στις συζητήσεις.

Η ίδια ενημέρωσε την αμερικανική κυβέρνηση πως ήταν έτοιμη να αναλάβει και έστειλε το μήνυμα πως «ο Μαδούρο πρέπει να φύγει».

Παράλληλα, δεν ήθελε να φανεί πως πρόδωσε τον Μαδούρο γιατί «τον φοβόταν».

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Guardian αναφέρει πως, πριν από τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκες και ο αδελφός της είχαν δεσμευτεί πως θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση Τραμπ όταν θα «αποχωρούσε» ο Νικολάς Μαδούρο.

Η Ροντρίγκες, που ορκίστηκε στις 5 Ιανουαρίου ως προσωρινή πρόεδρος, μαζί με τον αδελφό της Χόρχε, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, είχαν εκ των προτέρων διαβεβαιώσει κρυφά αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Κατάρ, μέσω μεσαζόντων, ότι θα χαιρέτιζαν την αποχώρηση του Μαδούρο, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που συμμετείχαν στις υψηλού επιπέδου συζητήσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι επικοινωνίες μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και της Ροντρίγκες, που ήταν αντιπρόεδρος του Μαδούρο, ξεκίνησαν το φθινόπωρο και συνεχίστηκαν μετά την κρίσιμη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ - Μαδούρο στα τέλη Νοεμβρίου.

Τον Δεκέμβριο, ένας Αμερικανός που εμπλέκεται στις συζητήσεις ανέφερε πως η Ροντρίγκες είχε ενημερώσει την αμερικανική κυβέρνηση ότι ήταν έτοιμη. «Η Ντέλσι έστειλε το μήνυμα πως “ο Μαδούρο πρέπει να φύγει”», ανέφερε η ίδια πηγή. Άλλη πηγή ανέφερε πως η τότε αντιπρόεδρος σημείωσε: «Θα διαχειριστώ τις όποιες συνέπειες».

Κατά τις ίδιες πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν αρχικά επιφυλακτικός για συνεργασία με ανθρώπους του καθεστώτος του Μαδούρο, αλλά στη συνέχεια συμφώνησε πως το να αναλάβει η Ροντρίγκες ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί το χάος.

Είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν πληροφορίες περί «συνεργασίας» της Ροντρίγκες και του αδελφού της με τους Αμερικανούς. Τον Οκτώβριο, η εφημερίδα Miami Herald ανέφερε, σχετικά με τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις μέσω Κατάρ, πως η ίδια προσφέρθηκε να αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης σε περίπτωση παραίτησης του Μαδούρο.

Το Reuters ανέφερε την Κυριακή ότι ο Ντιόσνταδο Καμπέλο, ο ισχυρός υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, ο οποίος ελέγχει την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας, συμμετείχε επίσης σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ, μήνες πριν από την αμερικανική παρέμβαση.

«Η Ροντρίγκες δεν βοήθησε στην ανατροπή του Μαδούρο»

Όλες οι πηγές του Guardian πάντως αναφέρουν ότι υπάρχει μια λεπτή διαφορά στη συμφωνία της Ντέλσι Ροντρίγκες: ενώ η οικογένειά της υποσχέθηκε να βοηθήσει τις ΗΠΑ μόλις ο Μαδούρο φύγει, δεν συμφώνησε να βοηθήσει ενεργά τις ΗΠΑ να τον ανατρέψουν.

Οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι δεν επρόκειτο για πραξικόπημα εναντίον του Μαδούρο από τα αδέλφια Ροντρίγκες. Λίγες ώρες μετά την επιδρομή, ο Τραμπ φάνηκε να επιβεβαιώνει τις συνομιλίες. Όπως δήλωσε στη New York Post, η Ντέλσι Ροντρίγκες ήταν σύμφωνη. «Της έχουμε μιλήσει πολλές φορές και καταλαβαίνει», είπε.

Πάντως, υπήρξαν πολλές επίσημες συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων του Τραμπ και της κυβέρνησης της Βενεζουέλας υπό την ηγεσία του Μαδούρο, πέραν των συνομιλιών που γίνονταν παρασκηνιακά.

Ο ίδιος ο Μαδούρο συναντήθηκε με τον Ρικ Γκρένελ, κορυφαίο βοηθό του Τραμπ, μόλις 10 ημέρες μετά την ορκωμοσία του Τραμπ, για να συζητήσουν για τους Αμερικανούς κρατούμενους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες, βασικοί συνεργάτες του Τραμπ συνέχισαν να έχουν συχνές επίσημες επαφές με τη Ντέλσι και τον Χόρχε Ροντρίγκες, προκειμένου να συντονίσουν, για παράδειγμα, τις πτήσεις των Βενεζουελάνων που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, η Ντέλσι Ροντρίγκες διατηρεί πολύ στενούς προσωπικούς δεσμούς με το Κατάρ, το οποίο είναι και βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ.

Όπως έγραψε η Miami Herald τον Οκτώβριο, η Ροντρίγκες προσπάθησε να προτείνει μια μεταβατική κυβέρνηση, με επικεφαλής την ίδια, που θα κυβερνούσε τη Βενεζουέλα αν ο Μαδούρο συμφωνούσε να αποσυρθεί σε ένα «ασφαλές καταφύγιο».

Το σχέδιο απέτυχε και η ίδια καταδίκασε σφοδρά την είδηση, αλλά αρκετοί Αμερικανοί άρχισαν να πιστεύουν πως δεν είναι δογματική ηγέτιδα.

Όσοι τη γνωρίζουν την περιγράφουν ως άτομο που δημιουργεί εύκολα δεσμούς. Πίνει σαμπάνια, έχει ιδιωτικό προπονητή πινγκ-πονγκ και έχει την τάση να προκαλεί ξένους αξιωματούχους σε παιχνίδια.

Μέχρι τον Οκτώβριο, σύμφωνα με πηγές, ακόμη και οι Αμερικανοί που ήταν πιο επιθετικοί απέναντι στον Μαδούρο ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί της.

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο τη στήριξαν οι ΗΠΑ είναι πως είχε υποσχεθεί να συνεργαστεί με αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες ενώ είχε και γνωριμίες με Αμερικανούς που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό κλάδο. «Η Ντέλσι είναι η πιο αφοσιωμένη στη συνεργασία με τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες», δήλωσε ένας σύμμαχός της.

Ο κύριος στόχος των ΗΠΑ ήταν η σταθερότητα μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο, δεδομένων των προβλέψεων για εμφύλιο πόλεμο και χάος. Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι «το πιο σημαντικό ήταν να αποφευχθεί η κατάρρευση του κράτους».

«Φοβόταν τον Μαδούρο»

Στα τέλη του φθινοπώρου, η Ντέλσι Ροντρίγκες και ο αδελφός της άρχισαν να συζητούν με τις ΗΠΑ πίσω από την πλάτη του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο συνομίλησε με τον Τραμπ τηλεφωνικά τον Νοέμβριο και την επόμενη εβδομάδα ήταν σαφές ότι δεν είχε σκοπό να φύγει από την εξουσία. Για τη Ντέλσι Ροντρίγκες, οι ισορροπίες ήταν λεπτές. Τη στιγμή που της έγινε η πρόταση, πηγές αναφέρουν πως δεν συμφωνούσε να προδώσει τον Μαδούρο γιατί «τον φοβόταν».

Όταν οι αμερικανικές δυνάμεις εισέβαλαν στο Καράκας στις αρχές Ιανουαρίου, η Ντέλσι Ροντρίγκες ήταν άφαντη. Κυκλοφόρησαν φήμες ότι είχε φύγει στη Μόσχα, αλλά δύο πηγές αναφέρουν ότι βρισκόταν στη Νήσο Μαργαρίτα, ένα γνωστό θέρετρο της Βενεζουέλας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.