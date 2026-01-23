Με κόκκινα μάτια, με χαρακτηριστικά τραβηγμένα και κουρασμένα, εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλοί δημοσιογράφοι, συγκεντρώθηκαν χθες Πέμπτη στο προαύλιο του νοσοκομείου Νάσερ, στην Χαν Γιούνις της Λωρίδας της Γάζας.

Πήγαν να τιμήσουν τη μνήμη τριών συναδέλφων τους, συμπεριλαμβανομένου ενός που συνεργαζόταν συχνά με το Γαλλικό Πρακτορείο, που σκοτώθηκαν την προηγουμένη, σε βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού, που ανέφερε πως στοχοποίησε «ύποπτους» χειριστές drone.

Συγκεντρώθηκαν γύρω από τα πτώματά τους καθώς μεταφέρονταν από το νεκροτομείο στην αυλή του νοσοκομείου, όπου άνδρες παρατάχτηκαν, σιωπηλοί, για να πουν την τελευταία προσευχή για τους νεκρούς.

«Σήμερα, γινόμαστε μάρτυρες συστηματικών εκτελέσεων συναδέλφων μας από τις δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής», είπε στο πλήθος ο Ιμπραήμ Κάναν, από τους πιο ηλικιωμένους δημοσιογράφους εκεί.

Πάνω σε φορείο, γιλέκο που ανέγραφε «Τύπος» τοποθετήθηκε πάνω στο λείψανο του Αμπντούλ Ραούφ Σάαθ, του συνεργάτη του AFP.

Πάνω στο γιλέκο, κάποιοι άφησαν πέταλα λουλουδιών. Ο ουρανός ήταν μολυβένιος, γεμάτος φορτωμένα γκρίζα σύννεφα, κι οι περισσότεροι άνδρες φόραγαν ρούχα με κουκούλες, ή σκούφους.

«Ο Άμπεντ (σ.σ. το προσωνύμιό του) αγαπούσε τη δημοσιογραφία, την εκτιμούσε πολύ, διότι καταγράφει την αλήθεια», είπε ο Σαμίρ Σάαθ, ο πατέρας του εκλιπόντα.

Δεν ήταν «ο πρώτος δημοσιογράφος που έγινε στόχος», πρόσθεσε ο άνδρας που δυσκολευόταν να βαδίσει καθώς κουβάλαγε το φορείο πάνω στο οποίο βρισκόταν ο γιος του. Άλλοι δημοσιογράφοι πήγαν να τον βοηθήσουν και να τον αγκαλιάσουν.

«Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των δημοσιογράφων Reporters sans frontières (RSF), «σχεδόν 220 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό από την έναρξη της επίθεσής του πριν από δύο και πλέον χρόνια, ανάμεσά τους 71 που πέθαναν σε στοχευμένες ενέργειες ή καθώς έκαναν τη δουλειά τους».

«Μακρύς κατάλογος»

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει πως δεν στοχοποιεί ποτέ εσκεμμένα δημοσιογράφους. Ωστόσο, έχει αναλάβει την ευθύνη για τους θανάτους κάποιων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, που υποστήριξε ότι ήταν «τρομοκράτες»--μέλη του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς, ή άλλων παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων.

Το κράτος του Ισραήλ δεν έχει υπογράψει το πρόσθετο πρωτόκολλο του 1979 στις συμβάσεις της Γενεύης, που όρισε τους σύγχρονους κανόνες του πολέμου, έπειτα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945).

Το πρωτόκολλο αναφέρει ρητώς ότι οι δημοσιογράφοι σε εμπόλεμες ζώνες θεωρούνται πολίτες και «προστατεύονται ως τέτοιοι» υπό τον όρο πως δεν επιδίδονται σε «καμιά ενέργεια» που αίρει «το καθεστώς» τους των αμάχων, ότι δηλαδή δεν εμπλέκονται στις εχθροπραξίες.

Νεαρή δημοσιογράφος έκλαιγε καθώς χάιδευε έναν από τους νεκρικούς σάκους.

Σε μια γωνιά του νεκροτομείου, συγγενής έκρυβε τα μάτια του με τον βραχίονά του, καθώς έκλαιγε σιωπηλά.

Για πολλούς, η σκηνή ήταν υπερβολικά οικεία. Ορισμένοι θυμήθηκαν ειδικά την 25η Αυγούστου 2025, όταν ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον νοσοκομείου στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε πέντε παλαιστίνιους δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένης συνεργάτιδας του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press (AP).

Πρόκειται «για νέο έγκλημα που προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των εγκλημάτων που έχουν διαπραχτεί από την κατοχή εναντίον δημοσιογράφων», έκρινε ο Άντλι Αμπού Τάχα.

«Η κατοχή αψηφά όλους τους διεθνείς νόμους και τις συνθήκες που εγγυώνται την προστασία των δημοσιογράφων και τους στοχοποιεί απευθείας».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν προχθές Τετάρτη πως εξετάζουν τις περιστάσεις του θανατηφόρου πλήγματος εναντίον των τριών δημοσιογράφων. Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο χθες, ανέφεραν πως δεν έχουν κάτι να ανακοινώσουν σε αυτό το στάδιο.

Μετά την ταφή, που έκαναν όπως το θέλει η παράδοση αποκλειστικά άνδρες, η μητέρα του Άμπντουλ Ραούφ Σάαθ έσφιξε στην αγκαλιά της το αλεξίσφαιρο γιλέκο του παιδιού της.

Μέσα σε ωκεανό σκηνών, σε πρόχειρο καταυλισμό στην αλ Μαουάσι, όπου ζουν σε εξαιρετικά επισφαλείς συνθήκες εκατοντάδες εκτοπισμένοι από τις μάχες και τους βομβαρδισμούς, η Νουρ αλ Χουντά ήταν ανάμεσα σε πολλές άλλες γυναίκες που θρηνούσαν.

Έσφιγγε τα χείλη της για να μην κλάψει.

