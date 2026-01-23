Λογαριασμός
Γαλλία: Ο Λεκορνί ενεργοποιεί άρθρο του Συντάγματος για να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς πλειοψηφία

Ο Λεκορνί επιβίωσε από δύο προτάσεις μομφής που είχαν κατατεθεί από την ακροαριστερά και την ακροδεξιά λόγω της απόφασής του να επιβάλει τον προϋπολογισμό

Λεκορνί

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε την Παρασκευή ότι ενεργοποιεί το άρθρο 49.3 του Συντάγματος για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026, μια κίνηση που πιθανότατα θα προκαλέσει περαιτέρω προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης.

Νωρίτερα σήμερα, ο Λεκορνί επιβίωσε από δύο προτάσεις μομφής που είχαν κατατεθεί από ακροαριστερά και ακροδεξιά κόμματα λόγω της απόφασής του να επιβάλει τον προϋπολογισμό, χωρίς να επιτρέψει στην Εθνοσυνέλευση να αποφασίσει, σημειώνει το Reuters.

