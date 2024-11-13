Βρέθηκαν τα πτώματα δύο αγοριών που αγνοούνταν από την ημέρα που σημειώθηκαν πλημμύρες στην περιφέρεια της Βαλένθια στην ανατολική Ισπανία πριν από δύο εβδομάδες, επιβεβαίωσε σήμερα η πολιτική προστασία.

Τα πτώματα του Ρούμπεν και του Ιζάν Ματίας Καλαταγιούντ, ηλικίας 3 και 5 ετών αντίστοιχα, βρέθηκαν σε ξεχωριστά σημεία κοντά στην Καταρόχα, σχεδόν 10 χιλιόμετρα από το σπίτι τους στο Τόρεντ, προάστιο της πόλης της Βαλένθια, όπου χάθηκαν τα ίχνη τους όταν σημειώθηκαν οι πλημμύρες στις 29 Οκτωβρίου, είπε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Η θεία τους Μπάρμπαρα Σάστρε δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ισπανίας TVE ότι η μητέρα των αγοριών εργαζόταν στη Βαλένθια και ότι ο πατέρας τους ήταν με τα παιδιά στο σπίτι της οικογένειας όταν σημειώθηκε η πλημμύρα στις 6:30 μμ.

Ο ήχος του τρεχούμενου νερού στους δρόμους τρομοκράτησε τα παιδιά και ο πατέρας τους τα μετέφερε στο σαλόνι για τα ηρεμήσει αλλά το νερό πέρασε από τους τοίχους μέσα στο σπίτι, είπε η Σάστρε.

«Και οι τρεις παρασύρθηκαν», είπε η ίδια στο TVE.

Ο πατέρας τους, ο οποίος δεν κατονομάζεται, προσπάθησε να γαντζωθεί πάνω τους αλλά παρασύρθηκαν από τα νερά, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Ο ίδιος επέζησε όταν γατζώθηκε πάνω σε ένα δέντρο, πρόσθεσε το TVE, και παρέμεινε εκεί για τέσσερις ώρες προτού διασωθεί έχοντας τραυματιστεί σοβαρά.

Η Σάστρε είπε στο TVE ότι η αναμονή για ειδήσεις "διέλυσε" την οικογένεια.

Οι διασώστες που αναζητούν αγνοούμενους έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους σε γειτονικά ρέματα και στους υγρότοπους της Αλμπουφέρα και στη θάλασσα χρησιμοποιούν ειδικά ερευνητικά σκάφη.

Μέχρι χθες οι αρχές είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατο 223 ανθρώπων στις πλημμύρες τις 29ης Οκτωβρίου, ενώ 17 άνθρωποι να εξακολουθούν να αγνοούνται.

Χθες τη νύχτα, εκδόθηκε νέα προειδοποίηση για την περιφέρεια της Βαλένθια μαζί με άλλες περιοχές κατά μήκος των ισπανικών ακτών, περιλαμβανομένης της πόλης Μάλαγα στα νότια.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών απομάκρυναν κάποιους κατοίκους από τα σπίτια τους που κινδυνεύουν από τις πλημμύρες, ζήτησαν από τους πολίτες να μεταφερθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο, ενώ στη Μάλαγα, τη Βαλένθια και ορισμένες κοινότητες της Καταλονίας έκλεισαν τα σχολεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

