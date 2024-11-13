Στη «μαύρη λίστα» του Guardian μπαίνει ο Ίλον Μασκ αφού όπως ανακοίνωσε δε θα προβαίνει πλέον στη δημοσίευση περιεχομένου του από τους επίσημους λογαριασμούς του στο Χ.

Σε ανακοίνωσή προς τους αναγνώστες, ο ειδησεογραφικός οργανισμός επισήμανε ότι δε θα προβαίνει στη δημοσίευση περιεχομένου καθώς όπως λέει θεωρεί ότι τα οφέλη από την παρουσία του στην πλατφόρμα υπερκαλύπτονται από τα αρνητικά επικαλούμενο το «συχνά ενοχλητικό περιεχόμενο» που βρίσκεται σε αυτήν.

Συγκεκριμένα η βρετανική εφημερίδα αναφέρει: «Θέλαμε να ενημερώσουμε τους αναγνώστες ότι δε θα δημοσιεύουμε πλέον σε κανέναν επίσημο εκδοτικό λογαριασμό του Guardian στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X».

Ο Guardian έχει περισσότερους από 80 λογαριασμούς στο X με περίπου 27 εκατομμύρια ακόλουθους.

Παράλληλα, ο Guardian είπε ότι το περιεχόμενο της πλατφόρμας για το οποίο είχε μακροχρόνιες ανησυχίες περιλαμβάνει ακροδεξιές θεωρίες συνωμοσίας και ρατσιστικά σχόλια. Πρόσθεσε ότι η κάλυψη του ιστότοπου για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές έχει αποκρυσταλλώσει την απόφασή του.

«Αυτό είναι κάτι που εξετάζουμε εδώ και καιρό, δεδομένου του συχνά ανησυχητικού περιεχομένου που προωθείται ή βρίσκεται στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών θεωριών συνωμοσίας και του ρατσισμού», επισημαίνει ο Guardian.

«Η εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ χρησίμευσε μόνο για να υπογραμμίσει αυτό που θεωρούσαμε εδώ και πολύ καιρό: ότι το X είναι μια τοξική πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης και ότι ο ιδιοκτήτης του, Ίλον Μασκ, μπόρεσε να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να διαμορφώσει τον πολιτικό λόγο» τονίζει η βρετανική εφημερίδα.

Ωστόσο, ο Guardian αναφέρει ότι οι χρήστες του X θα εξακολουθούν να μπορούν να μοιράζονται τα άρθρα του σε όλη την πλατφόρμα και ότι οι αναρτήσεις στο X θα ενσωματώνονται περιστασιακά στη δουλειά του ως μέρος της ροής των ειδήσεων. Οι δημοσιογράφοι θα μπορούν επίσης να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για σκοπούς συλλογής ειδήσεων.

Αν και οι επίσημοι λογαριασμοί του Guardian αποσύρονται από το X, δε θα υπάρχουν περιορισμοί στους μεμονωμένους ρεπόρτερ που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο πέρα ​​από τις υπάρχουσες οδηγίες του οργανισμού για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς και να μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε νέο κοινό, αλλά, σε αυτό το σημείο, το X παίζει πλέον μειωμένο ρόλο στην προώθηση της δουλειάς μας. Η δημοσιογραφία μας είναι διαθέσιμη και ανοιχτή σε όλους στον ιστότοπό μας και θα προτιμούσαμε οι άνθρωποι να έρχονται στο theguardian.com και να υποστηρίξουν τη δουλειά μας εκεί», δήλωσε ο Guardian.

Πέρυσι, το Εθνικό Δημόσιο Ραδιόφωνο [NPR], ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός μέσων ενημέρωσης των ΗΠΑ, σταμάτησε να δημοσιεύει στο X αφού η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης το χαρακτήρισε ως «κρατικό μέσο ενημέρωσης». Το PBS, ένα δημόσιο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ανέστειλε επίσης τις αναρτήσεις του για τον ίδιο λόγο.

Αυτόν τον μήνα, το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου δήλωσε ότι εγκαταλείπει το X, χωρίς να αναφέρει επισήμως το λόγο, ενώ τον περασμένο μήνα, η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας δήλωσε ότι σταμάτησε να χρησιμοποιεί το X επειδή «δεν ήταν πλέον συνεπής με τις αξίες μας». Τον Αύγουστο, το Βασιλικό Εθνικό Ορθοπεδικό Νοσοκομείο δήλωσε ότι αποχωρεί επίσης από το X, επικαλούμενο τον «αυξημένο όγκο ρητορικής μίσους και υβριστικά σχόλια» στην πλατφόρμα.

