Βαλένθια: 89 αγνοούμενοι και 62 σοροί που δεν έχουν αναγνωριστεί

Στους 89 ανέρχονται, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες της Βαλένθια.

Την ίδια ώρα έχουν 62 είναι οι σοροί που δεν έχουν αναγνωριστεί.

Διπλάσιος αριθμός στρατιωτών επιχειρεί στις πλημμυρισμένες περιοχές

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σήμερα ότι διπλασίασε μέσα σε τρεις ημέρες σε σχεδόν 15.000 τον αριθμό των στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί επί του πεδίου μετά τις πλημμύρες που ρήμαξαν το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

"Στη διάρκεια των 72 ωρών που πέρασαν αφότου πήρα για τελευταία φορά τον λόγο (...), ο αριθμός των στρατιωτών, των μελών της εθνικής αστυνομίας, των χωροφυλάκων, που έχουν αναπτυχθεί από την ισπανική κυβέρνηση αυξήθηκε από 7.300 σε 14.898", διευκρίνισε ο Σάντσεθ σε συνέντευξη Τύπου.

Αυτοί οι σχεδόν 15.000 άνθρωποι συνεπικουρούνται από 287 δασοφύλακες, περίπου εκατό τελωνειακούς και 44 ιατροδικαστές, είπε ακόμη ο Πέδρο Σάντσεθ, μιλώντας επίσης για "600 οχήματα και ειδικά μηχανήματα για άντληση, καθαρισμό και εφοδιασμό των ζωνών που επλήγησαν".

Χιλιάδες επιχειρήσεις διάσωσης

Ο Σάντσεθ εξήγησε πως αυτή η μαζική ανάπτυξη, ανθρώπων και τεχνική, επέτρεψε να πραγματοποιηθούν 1.300 επιχειρήσεις διάσωσης.

Υποστήριξε επίσης τις τοπικές αρχές, τον τοπικό πληθυσμό σε αποστολές όπως, για παράδειγμα, το σήκωμα αυτοκινήτων, επίσης από τα ερείπια, την επιθεώρηση των χώρων στάθμευσης και τη διανομή 95.000 λίτρων νερού", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, στο 98% των νοικοκυριών που επλήγησαν έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, και για το 68% η τηλεφωνική σύνδεση, ενώ 40 χιλιόμετρα δρόμων και 74 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών έχουν επισκευασθεί, είπε.

219 νεκροί

Σύμφωνα με τους απολογισμούς των εθνικών και περιφερειακών αρχών, 219 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών, που είναι η χειρότερη φυσική καταστροφή στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.