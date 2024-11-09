Φωνάζοντας «δολοφόνοι», χιλιάδες άνθρωποι έκαναν σήμερα πορεία στους δρόμους της Βαλένθια για να καταγγείλουν τη χαοτική διαχείριση από την κυβέρνηση των πλημμυρών που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 220 ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα στη νοτιοανατολική Ισπανία.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αργά το απόγευμα μπροστά από το δημαρχείο της Βαλένθια πριν κάνουν πορεία προς την έδρα της περιφέρειας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μεγάλο μέρος του θυμού έχει στόχο τον πρόεδρο της περιφέρειας της Βαλένθια Κάρλος Μαθόν (δεξιό Λαϊκό Κόμμα, PP), όμως ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επικρίνεται επίσης δριμύτατα στις τάξεις των διαδηλωτών.

«Παραιτηθείτε» φώναζαν χιλιάδες διαδηλωτές σήμερα μπροστά από το δημαρχείο Βαλένθιας. Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024. AP Photο

Ο περιφερειάρχης και ο πρωθυπουργός κατηγορούνται ότι υποτίμησαν τους κινδύνους και για κακό συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης μετά τις πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου.

Η Άνα ντε λα Ρόσα, 30 ετών, εκφράζει τη λύπη της «για τους πολιτικούς πολέμους ενώ δεν ήταν η στιγμή γι' αυτούς επειδή οι πολίτες είχαν ανάγκη βοήθεια και δεν τους δινόταν». Ζητάει «δικαιοσύνη» γι' αυτό που χαρακτηρίζει «ανθρωποκτονίες από αμέλεια».

Για τον Χουλιάν Γκαρθία, 73 ετών, «η διαχείριση του Μαθόν ήταν αναξιοπρεπής και οφείλει να παραιτηθεί». «Η κυβέρνηση της Βαλένθια είναι υπεύθυνη και δεν θέλησε να ζητήσει αυτά που μπορούσε να ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση, η οποία είναι επίσης λίγο υπεύθυνη», εκτιμά ο συνταξιούχος.

Η Τρίνι Ορντούνια, η οποία κατάγεται από τη Βαλένθια, διαδήλωσε εναντίον «της επαίσχυντης πολιτικής τάξης». «Είμαστε ο περίγελος ολόκληρου του κόσμου», δήλωσε.

Στην κεφαλή της πορείας υπήρχε ένα μεγάλο πανό με την επιγραφή «Μαθόν παραιτήσου».

Στη Μαδρίτη συγκεντρώθηκαν επίσης εκατοντάδες άνθρωποι φωνάζοντας κυρίως «Μαθόν παραιτήσου» και «λαός ενωμένος ποτέ νικημένος», διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

