Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα θέσει ζήτημα εμπιστοσύνης των βουλευτών στο πρόσωπό του στις 11 Δεκεμβρίου και στις 16 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η σχετική ψηφοφορία.
Την ανακοίνωση έκανε πριν από λίγο ο ίδιος από το βήμα της Bundestag.
Όπως αναμένεται, η απώλεια της εμπιστοσύνης θα οδηγήσει στη διάλυση της βουλής και στην προκήρυξη εκλογών για τις 23 Φεβρουαρίου 2025.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
