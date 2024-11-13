Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα θέσει ζήτημα εμπιστοσύνης των βουλευτών στο πρόσωπό του στις 11 Δεκεμβρίου και στις 16 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η σχετική ψηφοφορία.

Την ανακοίνωση έκανε πριν από λίγο ο ίδιος από το βήμα της Bundestag.

Όπως αναμένεται, η απώλεια της εμπιστοσύνης θα οδηγήσει στη διάλυση της βουλής και στην προκήρυξη εκλογών για τις 23 Φεβρουαρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

