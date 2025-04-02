Θλίψη έχει προκαλέσει σε ολόκληρο το Χόλιγουντ ο θάνατος από πνευμονία σε ηλικία 65 ετών του ηθοποιού Βαλ Κίλμερ.

Ο Κίλμερ, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες στην πολυετή καριέρα του, είχε αποσυρθεί από την υποκριτική τα τελευταία χρόνια μετά και τη μάχη που έδωσε για αρκετά χρόνια με τον καρκίνο του λάρυγγα.

Ο ίδιος είχε κάνει την τελευταία του ανάρτηση στο Instagram δύο μήνες πριν τον θάνατό του, στις 23 Φεβρουαρίου. Στο βίντεο και τις φωτογραφίες που ανήρτησε, ο Βαλ Κίλμερ ήταν σε ένα δωμάτιο με τον καλλιτέχνη Ντέιβιντ Τσόου.

Όπως αναφέρει το περιοδικό People, ο ηθοποιός, μάλιστα, δοκίμασε και μια μάσκα του Μπάτμαν φτιαγμένη από τον Τσόου, λέγοντας «έχει περάσει καιρός».

