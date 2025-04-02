Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο γνωστός ηθοποιός του Χόλιγουντ, Βαλ Κίλμερ, που ενσάρκωσε, μεταξύ άλλων, τον Μπρους Γουέιν στην ταινία Μπάτμαν του 1995, τον Τζιμ Μόρισον στην ταινία του Όλιβερ Στόουν «The Doors» και πρωταγωνίστησε ως ο φυματικός Ντοκ Χολιντέι στο «Tombstone».

Η αιτία του θανάτου του, σύμφωνα με την κόρη του Μερσέντες Κίλμερ είναι η πνευμονία.

Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί και με καρκίνο του λάρυγγα το 2014 ωστόσο τον είχε ξεπεράσει μετά από πολύ μεγάλη μάχη. Είχε κάνει επέμβαση στην τραχεία που κατέστρεψε τις φωνητικές του χορδές σε σημείο που δυσκολευόταν πολύ να μιλήσει. Υποβλήθηκε επίσης σε χημειοθεραπεία και δύο τραχειοτομές.

Το 2020 δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του με τίτλο I'm Your Huckleberry: A Memoir. Η μάχη που έδινε για την υγεία του καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ του 2021 με τίτλο Val, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών με την αποδοχή των κριτικών.

Η μεγάλη πορεία του στον κινηματογράφο και οι αξέχαστοι ρόλοι του

Ο Βαλ Κίλμερ ήταν αρχικά ηθοποιός του θεάτρου και έγινε ευρέως γνωστός μετά από εμφανίσεις σε κωμικές ταινίες, ξεκινώντας από το Άκρως... τρελό και απόρρητο (1984) και Real Genius (1985), την ταινία δράσης Top Gun (1986) καθώς και την ταινία φαντασίας Γουίλοου, η οργή των θρύλων (Willow) (1988).

Ο Κίλμερ κέρδισε την αναγνώριση για την ερμηνεία του ως Τζιμ Μόρισον στο The Doors (1991) του Όλιβερ Στόουν. Η ανοδική πορεία του Κίλμερ συνεχίστηκε, καθώς συχνά έπαιρνε τον ρόλο του πρωταγωνιστή σε ταινίες με θετικές κριτικές, όπως το γουέστερν Σύγκρουση στον πράσινο βάλτο (Tombstone) (1993) και τα αστυνομικά δράματα Ιλιγγιώδης έρωτας (1993) και Ένταση (1995).

Αντικατέστησε τον Μάικλ Κίτον υποδυόμενος τον Μπρους Γουέιν στην ταινία «Μπάτμαν για πάντα» (1995) του Τζόελ Σουμάχερ.

Συνέχισε να παίζει σε ταινίες όπως τις Σκιά μέσα στο σκοτάδι (1996), Το νησί του δρος Μορό (1996), Ο άγιος (The Saint) (1997), Ο πρίγκιπας της Αιγύπτου (1998), Pollock (2000), Αλέξανδρος (2004), Kiss Kiss Bang Bang (2005), Déjà Vu (2006), Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans (2009) και Song to Song (2017).

«Αν υπάρχει βραβείο για τον πιο αφανή ηγέτη της γενιάς του, ο Κίλμερ θα πρέπει να το πάρει», είχε γράψει ο κριτικός Ρότζερ Ίμπερτ. «Έχει υποδυθεί μια σειρά από χαρακτήρες τόσο πειστικούς που είναι πιθανό οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμη και τώρα, να μην το συνειδητοποιούν ότι κοιτούσαν τον ίδιο ηθοποιό».

Το 2022, ο Κίλμερ επανέλαβε τον ρόλο του ως Άισμαν, επανασυνδέοντας τον Τομ Κρουζ στο Top Gun: Maverick (2022). Ήταν ένας από τους πιο καλοπληρωμένους ηθοποιούς της δεκαετίας του 1990, με τις ταινίες του να έχουν εισπράξει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.



Πηγή: skai.gr

