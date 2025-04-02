Viral έχει γίνει στο διαδίκτυο το κατά λάθος photobomb του Μπαράκ Ομπάμα σε δύο παιδάκια που πόζαραν για φωτογραφία κάτω από τις ανθισμένες κερασιές στην Ουάσιγκτον.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απολάμβανε την βόλτα του ως «τουρίστας» - όπως έγραψε ο ίδιος στο Instagram - όταν πέρασε πίσω από τους μικρούς Πρέστον και Μπέλε, την ώρα που είχαν στηθεί με φόντο Tidal Basin για να βγουν αναμνηστική φωτογραφία από επαγγελματία φωτογραφο.

Η μητέρα των δύο παιδιών, μιλώντας στο NBC 4, είπε ότι την ώρα της φωτογράφησης των παιδιών ο άντρας της της είπε ότι περνάει ο Μπαράκ Ομπάμα αλλά αυτή δεν του έδωσε σημασία, καθώς εκείνη την ώρα ήταν απασχολημένη με το να προσέχει τα παιδιά.

Αμέσως μετά όμως συνειδητοποίησε τι άκουσε και έτρεξαν στην φωτογράφο για να δουν αν το κλικ είχε «πιάσει» τον Μπαράκ Ομπάμα.

«Τρέξαμε στη φωτογράφο και εκείνη έκανε scroll back και μας είπε ότι τον είχαμε» είπε η Πόρτια Μουρ.

Η γυναίκα ανέβασε τη φωτογραφία των παιδιών της – με τον Ομπάμα στο φόντο – στο λογαριασμό της στο Instagram και έγινε αμέσως viral.

«Δείτε ποιος μπήκε στη φωτογραφία μας για την οικογενειακή μας φωτογράφιση Cherry Blossom!... Αυτή τη φωτογραφία δεν θα την ξεχάσουμε, η εικόνα είναι ένα οικογενειακό κειμήλιο (κυριολεκτικά). Και όχι, δεν τον ενοχλήσαμε στην τόσο απαραίτητη ήρεμη βόλτα του» έγραψε στη λεζάντα. «Σας ευχαριστούμε Μπαράκ Ομπάμα».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αναδημοσίευσε το στιγμιότυπο στον δικό του λογαριασμό και με story, ζήτησε συγγνώμη από τον Πρέστον και την Μπελ για το photobomb.

«Πρέστον και Μπελ, ελπίζω να απολαύσατε την ανθοφορία! Λάθος μου που μπήκα στη φωτογραφία» έγραψε στην ανάρτησή του.

