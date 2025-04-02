Γάζα: Μαχητές της Χαμάς βασάνισαν μέχρι θανάτου 22χρονο Παλαιστίνιο επειδή τους άσκησε κριτική

Ένας 22χρονος Παλαιστίνιος βασανίστηκε μέχρι θανάτου από μαχητές της Χαμάς αφού άσκησε δημόσια κριτική κατά της οργάνωσης και συμμετείχε και στις σπάνιες διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γάζα.

Ο Ουντάου Ράμπι συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα από δεκάδες ένοπλους μαχητές της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ, όπως ανέφερε στο CNN ο αδελφός του θύματος, Χασάν Ράμπι.

Σύμφωνα με τον Χασάν ο αδελφός του είχε διαπληκτιστεί με μέλη της ομάδας περίπου ένα μήνα πριν από το θάνατό του και είχε εκφράσει φόβους ότι οι μαχητές θα τον κυνηγούσαν.

Ο 22χρονος είχε συμμετάσχει επίσης στη μεγάλη διαδήλωση που έγινε κατά της Χαμάς και κατά του πολέμου, στον θύλακα.

The family of a 22-year-old Palestinian man says he was tortured to death by Hamas militants after criticizing the group and attending protests https://t.co/8pHimc1MHK — CNN International (@cnni) April 1, 2025

Ο Ράμπι διαδήλωσε στην περιοχή αλ Ριμάλ, φωνάζοντας «Όχι στη Χαμάς». Την περασμένη Παρασκευή, μια ομάδα ενόπλων ανδρών που συνδέονται με τις Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ τον απήγαγε από τον δρόμο και στη συνέχεια τον βασάνισε.

«Στη συνέχεια μου τηλεφώνησαν και μου είπαν: έλα να πάρεις τον αδελφό σου. Ήταν ακόμα ζωντανός όταν οι μαχητές τον επέστρεψαν», είπε ο Χασάν. Ο Ράμπι, όπως περιγράφει, φορούσε μόνο εσώρουχα και οι μαχητές τον είχαν «δεμένο από το λαιμό με ένα σχοινί και τον έσερναν, χτυπώντας τον».

«Μου τον παρέδωσαν και μου είπαν κατά λέξη: Αυτή είναι η μοίρα όλων όσων δεν σέβονται τις Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ και μιλούν άσχημα γι' αυτές», δήλωσε ο Χασάν.

Ο ίδιος περιέγραψε πως σήκωσε τον μισοπεθαμένο αδερφό του και τον κουβάλησε μέχρι το κοντινότερο νοσοκομείο.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media έδειχναν τον Ράμπι να κείτεται στο κρεβάτι νοσοκομείου, έχοντας μεγάλα κοψίματα και μώλωπες κατά μήκος των χεριών, της πλάτης και των ποδιών του. Ο Χασάν επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του βίντεο και δήλωσε ότι ο άνδρας στο κρεβάτι ήταν πράγματι ο αδελφός του.

Hours after publicly denouncing Hamas in a coffee shop, 22-year-old Uday al-Rabbay’s body was found mutilated, with a note pinned to his clothes: “This is the price for all who criticize Hamas.”



In partnership with @PeaceComCenter, The Free Press exclusively spoke to Uday’s… pic.twitter.com/K5cyHmcSt5 — The Free Press (@TheFP) April 1, 2025

Τα τραύματα που είχε ήταν τόσο σοβαρά, που πέθανε λίγο μετά την μεταφορά του στο νοσοκομείο.

The family of Uday Nasser Saadi al-Rabai buried him today after Hamas kidnapped him and tortured him to death for protesting the Islamist group's rule in Gaza. pic.twitter.com/Fenuvbpj2V — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 29, 2025

Ο Χασάν δήλωσε ότι η οικογένεια είναι «σίγουρη» ότι ο Ράμπι σκοτώθηκε από μέλη των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ και «έχουμε τα μισά από τα ονόματά τους».

Το CNN επικοινώνησε με το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς για το περιστατικό. Αυτό που απάντησαν είναι πως οι Παλαιστίνιοι έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν σε ειρηνικές διαδηλώσεις, προσθέτοντας ότι οι διαδηλώσεις αντικατοπτρίζουν την «τεράστια πίεση και τις καθημερινές σφαγές που υφίσταται ο λαός μας».

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τις κατηγορίες.

Σε ανακοίνωσή της, η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μια παλαιστινιακή οργάνωση για τα δικαιώματα που ιδρύθηκε από τον πρώην επικεφαλής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιάσερ Αραφάτ, καταδίκασε τη δολοφονία του Ράμπι, λέγοντας ότι θεωρεί «το έγκλημα αυτό ως μέρος του επιδεινούμενου χάους στην ασφάλεια, της διάδοσης των όπλων και της απουσίας του κράτους δικαίου στη Γάζα. Αποτελεί σοβαρή απειλή για τα δημόσια δικαιώματα και τις ελευθερίες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.