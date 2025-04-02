«Αν υπάρχει βραβείο για τον πιο αφανή ηγέτη της γενιάς του, ο Κίλμερ θα πρέπει να το πάρει. Έχει υποδυθεί μια σειρά από χαρακτήρες τόσο πειστικούς που είναι πιθανό οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμη και τώρα, να μην το συνειδητοποιούν ότι κοιτούσαν τον ίδιο ηθοποιό». Αυτά είχε γράψει κάποτε ο γνωστός Αμερικανός κριτικός Ρότζερ Ίμπερτ για τον σπουδαίο Βαλ Κίλμερ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικίας μόλις 65 ετών, από πνευμονία.

Ο Βαλ Κίλμερ, ο γόης με το παιδικό πρόσωπο πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο στις δεκαετίες του '80 και του '90.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός του θεάτρου και έγινε ευρέως γνωστός μετά από εμφανίσεις σε κωμικές ταινίες, ξεκινώντας από το Άκρως... τρελό και απόρρητο (1984) και Real Genius (1985), την ταινία δράσης Top Gun (1986) καθώς και την ταινία φαντασίας Γουίλοου, η οργή των θρύλων (Willow) (1988).

Ο Κίλμερ κέρδισε την αναγνώριση για την ερμηνεία του ως Τζιμ Μόρισον στο The Doors (1991) του Όλιβερ Στόουν. Η ανοδική πορεία του Κίλμερ συνεχίστηκε, καθώς συχνά έπαιρνε τον ρόλο του πρωταγωνιστή σε ταινίες με θετικές κριτικές, όπως το γουέστερν Σύγκρουση στον πράσινο βάλτο (Tombstone) (1993) και τα αστυνομικά δράματα Ιλιγγιώδης έρωτας (1993) και Ένταση (1995).

Επίσης, αντικατέστησε τον Μάικλ Κίτον υποδυόμενος τον Μπρους Γουέιν στην ταινία «Μπάτμαν για πάντα» (1995) του Τζόελ Σουμάχερ.

Συνέχισε να παίζει σε ταινίες όπως τις Σκιά μέσα στο σκοτάδι (1996), Το νησί του δρος Μορό (1996), Ο άγιος (The Saint) (1997), Ο πρίγκιπας της Αιγύπτου (1998), Pollock (2000), Αλέξανδρος (2004), Kiss Kiss Bang Bang (2005), Déjà Vu (2006), Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans (2009) και Song to Song (2017).

Το 2022, ο Κίλμερ επανέλαβε τον ρόλο του ως Άισμαν, επανασυνδέοντας τον Τομ Κρουζ στο Top Gun: Maverick (2022). Ωστόσο, δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει καλά από τις επεμβάσεις που είχε κάνει στον λάρυγγα, όπου τον χτύπησε ο καρκίνος.

Ήταν ένας από τους πιο καλοπληρωμένους ηθοποιούς της δεκαετίας του 1990, με τις ταινίες του να έχουν εισπράξει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.



