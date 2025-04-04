Ένας ακόμη άνθρωπος που τραυματίστηκε σοβαρά από την φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 16 Μαρτίου σε νυχτερινό κλαμπ της πόλης Κότσανι κατέληξε, ανεβάζοντας στους 60 τον αριθμό των θυμάτων - όλοι νέοι άνθρωποι, εκ των οποίων έξι ήταν ανήλικοι.

Το τελευταίο θύμα ήταν ο διαχειριστής του νυχτερινού κέντρου, ο οποίος νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα σε νοσοκομείο στη Λιθουανία.

Το υπουργείο Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας ανέφερε πως σε νοσοκομεία του εξωτερικού νοσηλεύονται ακόμη 79 τραυματίες από την πυρκαγιά στο Κότσανι, οι τέσσερις εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση, ενώ σε νοσοκομεία των Σκοπίων νοσηλεύονται ακόμη 15 τραυματίες.

Οι εισαγγελικές Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας έχουν ασκήσει ποινική δίωξη εις βάρος 34 ατόμων που φέρονται να έχουν εμπλοκή στη λειτουργία του μοιραίου κλαμπ, το οποίο λειτουργούσε με πλαστογραφημένη άδεια και δεν τηρούσε τις προδιαγραφές ασφαλείας.

