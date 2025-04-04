Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση ότι ένας Αμερικανός τουρίστας – youtuber έφτασε κρυφά σε ένα απαγορευμένο ινδικό νησί, όπου ζει απομονωμένη από τον έξω κόσμο μία επικίνδυνη φυλή ιθαγενών.

Μάλιστα, φτάνοντας στο νησί – αν και δεν κατάφερε να δει τους ιθαγενείς – τράβηξε πλάνα από την παραλία και άφησε πίσω του ως «δώρο» ένα κουτάκι αναψυκτικό διαίτης.

US National Arrested for Entering RESTRICTED North Sentinel Island - Offered Locals Can of Coke & Coconut!



Indian police busted the man in Andaman & Nicobar Islands for allegedly entering into the out-of-bounds tribal reserve area. The US national was named as 24-year-old… pic.twitter.com/cP3nNaElu4 — RT_India (@RT_India_news) April 3, 2025

Το περιστατικό συνέβη στο νησί Βόρειο Σεντινέλ (North Sentinel) , τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος Ανταμάν της Ινδίας. Εκεί ζουν περίπου 150 αυτόχθονες, αναλοίτοι και μακρια από τον πολιτισμό, οι οποίοι μάλιστα θεωρούνται και ιδιαιτέρως εχθρικοί προς τους εξωτερικούς επισκέπτες - «εισβολείς».

To 2018, ο 27χρονος Αμερικανός ιεραπόστολος Τζον Αλεν Τσάου βγήκε παράνομα στο νησί των Σεντινέλ και δολοφονήθηκε από τους ιθαγενείς – η σορός του δεν ανακτήθηκε ποτέ

Ο Μιχαΐλο Βικτόροβιτς Πολιάκοφ (Mykhailo Viktorovych Polyakov) έφτασε κρυφά στο νησί στις 22 Μαρτίου, με αυτοσχέδια βάρκα από την παραλία Κούρμα Ντέρα.

Αφού σφύριζε επί μία ώρα προκειμένου να κάνει τους ιθαγενείς Σεντινελέζους να βγουν από το δάσος, ο ίδιος αποβιβάστηκε στην παραλία του νησιού, τράβηξε μερικά βίντεο και στη συνέχεια αποχώρησε, αφήνοντας πίσω του ως «δώρα» μία καρύδα και το κουτάκι του αναψυκτικού.

Mykhailo Viktorovych Polyakov, 24, allegedly landed on North Sentinel Island in an apparent attempt to make contact with the isolated Sentinelese tribe, filming his visit and leaving a can of coke and a coconut on the shore.https://t.co/qBhluihtpB — BBC News India (@BBCIndia) April 4, 2025

Εχθές, η ινδική αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη του 24χρονου, ο οποίος πλέον «βρίσκεται υπό τριήμερη κράτηση για περαιτέρω ανάκριση», όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας των Νήσων Ανταμάν και Νικομπάρ, HGS Dhaliwal.

Η βάρκα του και η κάμερα που χρησιμοποίησε, κατασχέθηκαν.

🚨🇮🇳U.S. TOURIST ARRESTED AFTER ILLEGAL TRIP TO SENTINELESE ISLAND WITH CAN OF COKE



An American tourist has been arrested in India after sneaking onto North Sentinel Island—a restricted tribal reserve—and leaving a can of Coca-Cola and a coconut as “offerings” to the… pic.twitter.com/atB3Fgh7jY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 3, 2025

Οργή για την «κλιμακούμενη απειλή» των influencers

Οι Σεντινελέζοι, των οποίων η γλώσσα και τα έθιμα παραμένουν μυστήριο για τους ξένους, αποφεύγουν κάθε επαφή και έχουν εμφανίσει επιθετική συμπεριφορά σε όποιον προσπαθεί να τους πλησιάσει.

Ολοι οι ξένοι, συμπεριλαμβανομένων και των Ινδών, απαγορεύεται να ταξιδέψουν στο νησί τους, ακόμη και να το προσεγγίσουν σε απόσταση 5 χιλιομέτρων, ώστε να προστατεύονται οι αυτόχθονες κοινότητες από τις ασθένειες και την αλλοίωση του πολιτισμού τους.

Η Survival International, οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των διαφόρων φυλών, περιγράφει τους ανθρώπους του Σεντινέλ ως «τον πιο απομονωμένο ιθαγενή λαό στον κόσμο» που ζει σε ένα νησί περίπου στο μέγεθος του Μανχάταν.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι influencers συνιστούν μία «νέα και κλιμακούμενη απειλή» για τους αυτόχθονες πληθυσμούς.

Η ενέργεια του 24χρονου, «βαθιά ανησυχητική», όπως τη χαρακτήρισαν τα μέλη της οργάνωσης, έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του ίδιου, αλλά και των μελών της φυλής.

Φωτογραφία της ινδικής ακτοφυλακής από το νησί Σεντινέλ πριν από δύο δεκαετίες δείχνει έναν άνδρα να σημαδεύει με τόξο και βέλος ένα διερχόμενο ελικόπτερο.

«Εκτός από όλες τις γνωστές και παγιωμένες απειλές για τους λαούς αυτούς, όπως η υλοτομία και οι εξορύξεις στον Αμαζόνιο, όπου ζουν οι περισσότεροι αυτόχθονες λαοί που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον έξω πολιτισμό – αναδύεται πλέον ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός influencers που προσπαθούν να κάνουν τέτοιου είδους ακρότητες για τους οπαδούς τους», δήλωσε ο Τζόναθαν Μαζάουερ, εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Η οποιαδήποτε απόπειρα να φτάσει κανείς στο νησί είναι «απίστευτα απερίσκεπτη και ανόητη», τόνισε.

