ΝΑΤΟ: Η Ουκρανία δεν είναι καταδικασμένη να χάσει τον πόλεμο

Ο Αμερικανός στρατηγός Κρίστοφερ Καβόλι, Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι καταδικασμένη να ηττηθεί στον πόλεμο.

"Δεν υπάρχει τίποτα αναπόφευκτο στον πόλεμο, και οι Ουκρανοί βρίσκονται σε πολύ ισχυρές αμυντικές θέσεις αυτή τη στιγμή και βελτιώνουν κάθε εβδομάδα την ικανότητά τους να παράγουν δύναμη και να ενισχύουν αυτές τις θέσεις" τόνισε στην αρμόδια επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας.

Πάντως, διευκρίνισε ότι είναι “δύσκολο, όπως κάθομαι εδώ αυτή τη στιγμή, να οραματιστώ μια μεγάλη ουκρανική επίθεση” που θα εκκαθάριζε τους Ρώσους “από κάθε τετραγωνική ίντσα” του εδάφους της Ουκρανίας.

Κρίστοφερ Καβόλι

"Όμως, επίσης, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η Ουκρανία θα καταρρεύσει και θα χάσει αυτή τη σύγκρουση. Δεν νομίζω ότι είναι αναπόφευκτη μια ουκρανική απώλεια", είπε ο Αμερικανός στρατηγός.

Ο Καβόλι συμφώνησε επίσης ότι ο ουκρανικός στρατός έχει εξελιχθεί "από έναν επίστρατο με τουφέκι σε μια πραγματικά σοβαρή σύγχρονη στρατιωτική δύναμη".

Ο Αμερικανός στρατηγός πρόσθεσε ότι η Ουκρανία έχει επιλύσει ''κάποια'' ζητήματα έλλειψης στρατιωτικού δυναμικού.

“Αύξησαν τη 'δεξαμενή' των ανθρώπων που είναι διαθέσιμα για κινητοποίηση. Αύξησαν τη δεξαμενή των ανθρώπων που είναι διαθέσιμα για εθελοντική στρατολόγηση και έχουν κάνει καλή δουλειά ''στύβοντας'' το προσωπικό από τα κεντρικά γραφεία για το μέτωπο”.

Τα σχόλια του Ανώτατου Διοικητή των Συμμάχων Ευρώπης έγιναν εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται για πρώτη φορά να μην συμμετάσχουν σε μια συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας (γνωστή ως Ramstein), η οποία παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία.

