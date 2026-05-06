Επιδραστικοί πάστορες υποστηρίζουν ότι έχουν λάβει προειδοποιήσεις να προετοιμάσουν τους πιστούς τους για αποκαλύψεις σχετικά με UFO, οι οποίες ενδέχεται να ανατρέψουν βασικές θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Ο Perry Stone, γνωστός ευαγγελιστής, συγγραφέας και δάσκαλος της Βίβλου από το Τενεσί, δήλωσε ότι συνάδελφοί του προσκλήθηκαν πρόσφατα σε μυστική συνάντηση με αξιωματούχους των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, με στόχο να προετοιμαστούν για τη δημοσιοποίηση απόρρητων φακέλων που αφορούν εξωγήινη ζωή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αξιωματούχοι ενημέρωσαν μια μικρή ομάδα θρησκευτικών ηγετών με μεγάλη επιρροή στη χριστιανική κοινότητα ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα εκθέσεις και ενδεχομένως βίντεο που θα αφορούν εξωγήινους και διαστημόπλοια «μη προερχόμενα από αυτόν τον πλανήτη».

Σε βίντεο που ανάρτησε στις 27 Απριλίου στο YouTube, ο Stone ισχυρίστηκε ότι οι πάστορες ενημερώθηκαν για την ύπαρξη «ερπετοειδών» όντων, UFO, υλικών μη ανθρώπινης προέλευσης και «άλλων πραγμάτων που θυμίζουν σενάριο επιστημονικής φαντασίας».

Στις 19 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο και στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ να δημοσιοποιήσουν όλες τις πληροφορίες που διαθέτει η κυβέρνηση για τα UFO και την εξωγήινη ζωή. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πρώτα αρχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα «πολύ, πολύ σύντομα» και θα περιλαμβάνουν «πολύ ενδιαφέρον υλικό».

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα φέρονται να ειπώθηκαν στη μυστική συνάντηση, οι αποκαλύψεις ενδέχεται να οδηγήσουν ορισμένους χριστιανούς να αμφισβητήσουν τον τρόπο δημιουργίας του σύμπαντος και ακόμη και να χάσουν την πίστη τους.

Ο Stone ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θα υπάρξουν άνθρωποι που θα πουν πως, αν υπάρχουν άλλοι γαλαξίες και δημιουργίες, τότε η ιστορία της δημιουργίας είναι μύθος», προσθέτοντας ότι κάποιοι μπορεί να απομακρυνθούν από τη χριστιανική πίστη επειδή «δεν θα έχουν απαντήσεις για όσα πρόκειται να ακούσουν».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν τους θρησκευτικούς ηγέτες πως μη χριστιανοί πολίτες ενδέχεται να πανικοβληθούν και να στραφούν στις εκκλησίες αναζητώντας εξηγήσεις.

«Δεν πρόκειται απλά για μια εντυπωσιακή είδηση»

Στη συνάντηση φέρεται να συμμετείχαν περίπου έξι χριστιανοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο επίσκοπος Alan DiDio. Όπως δήλωσε, συζητήθηκε έρευνα της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με ενδεχόμενα αδικήματα που συνδέονται με τη συλλογή και την αντίστροφη μηχανική τεχνολογίας «μη ανθρώπινης νοημοσύνης», καθώς και σχέδιο διαχείρισης της πληροφόρησης ενόψει αποκαλύψεων.

Άλλος συμμετέχων, ο ευαγγελιστής και podcaster Tony Merkel, ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες για τον αντίκτυπο τέτοιων αποκαλύψεων στη θρησκεία, σημειώνοντας ότι στόχος τους είναι να προετοιμάσουν τους πιστούς για όσα έρχονται.

Οι τρεις πάστορες εκτίμησαν ότι η δημοσιοποίηση στοιχείων για UFO δεν θα αποτελέσει απλώς μια εντυπωσιακή είδηση, αλλά πιθανώς μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που θα μπορούσε να απομακρύνει τους ανθρώπους από την πίστη στον Ιησού, παραλληλίζοντας το ενδεχόμενο αυτό με τη «μεγάλη πλάνη» των εσχατολογικών προφητειών.

Υποστήριξαν επίσης ότι η αποκάλυψη έχει ήδη «πλαισιωθεί» με τρόπο που παρουσιάζει τους χριστιανούς ως εμπόδιο για την ανθρωπότητα.

Την ίδια στιγμή, κάλεσαν τις εκκλησίες να προετοιμαστούν, ώστε οι πιστοί να μην αιφνιδιαστούν ούτε να παραπλανηθούν, αλλά να παραμείνουν προσηλωμένοι στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Παράλληλα, και πολιτικά πρόσωπα έχουν συνδέσει τα φαινόμενα αυτά με θρησκευτικές αναφορές. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε τον Μάρτιο ότι «δεν πιστεύει πως πρόκειται για εξωγήινους, αλλά για δαίμονες», ενώ έχει στο παρελθόν αυτοχαρακτηριστεί «παθιασμένος με τα UFO».

Η βουλευτής της Φλόριντα Άννα Λούνα έχει καλέσει επανειλημμένα το κοινό να μελετήσει το Book of Enoch, αρχαίο ιουδαϊκό κείμενο, υποστηρίζοντας ότι οι περιγραφές του μοιάζουν με σύγχρονες αναφορές για εξωγήινα φαινόμενα. Η ίδια έχει μιλήσει για «διαστασιακά όντα» αντί για εξωγήινους, επικαλούμενη την αφήγηση περί 200 αγγέλων που κατέβηκαν στη Γη.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στον Joe Rogan, είχε δηλώσει ότι δεν έχει δει προσωπικά διαστημόπλοιο, αλλά έχει δει στοιχεία και φωτογραφίες αεροσκαφών που, όπως πιστεύει, δεν έχουν κατασκευαστεί από ανθρώπους, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα παρόμοια φαινόμενα ακόμη και πριν από την εποχή του Χριστού.

Πηγή: skai.gr

