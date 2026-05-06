Η αστυνομία στο γερμανικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας πραγματοποίησε νωρίς σήμερα το πρωί επιδρομές σε οκτώ πόλεις με στόχο ύποπτους ακροδεξιούς εξτρεμιστές, έγινε γνωστό από πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι έρευνες στο γερμανικό κρατίδιο με το μεγαλύτερο πληθυσμό έχουν στόχο 10 υπόπτους που συνδέονται με μια οργάνωση γνωστή ως «Νέοι και Δυνατοί». Όλοι τους είναι Γερμανοί πολίτες, σύμφωνα με τις πηγές.

'Ενας από τους υπόπτους είχε ήδη προφυλακισθεί για να δικασθεί σε σχέση με μιαν άλλη υπόθεση.

Η βία από νεαρούς νεοναζί έχει αυξηθεί από το 2024 στη Γερμανία, μεταξύ άλλων με επιθέσεις σε εκδηλώσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BKA) ανακοίνωσε στα μέσα του 2025 ότι παρατήρησε στη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς την ανάδυση νέων ακροδεξιών οργανώσεων με επικεφαλής νέους, πολλές από τις οποίες είχαν αρχικά σχηματισθεί στο Ίντερνετ. Οι οργανώσεις αυτές εμφανίζονται τώρα όλο και περισσότερο δημοσίως μέσω εκδηλώσεων, δράσεων που προκαλούν επεισόδια και ποινικών αδικημάτων.

Η μεγαλύτερη απ' αυτές τις οργανώσεις ήταν οι «Νέοι και Δυνατοί», για την οποία πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας εκτιμούν ότι έχει γύρω στα 500 μέλη.

Οι ερευνητές επικεντρώνουν επίσης σε άλλες τρεις οργανώσεις, μία από τις οποίες πιστεύεται ότι έχει περισσότερα από 100 μέλη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

