Γερμανία: Προετοιμασίες για αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το γερμανικό ναρκαλιευτικό «Fulda» απέπλευσε από τη ναυτική βάση του Κιέλου με προορισμό τη Μεσόγειο και πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, εφόσον εγκριθεί από το Γερμανικό Κοινοβούλιο.

Το πλήρωμα του «Fulda» είναι ειδικευμένο στην εντόπιση και εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης, σε απόκριση στη δυσχερής κατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά από το Ιράν.

Υπάρχει εκτίμηση ότι το Ιράν έχει ναρκοθετήσει θαλάσσια περιοχή κρίσιμη για την ενεργειακή τροφοδοσία της Δύσης, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των τιμών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Απέπλευσε για τη Μεσόγειο το γερμανικό ναρκαλιευτικό «Fulda». Θέμα χρόνου η αποστολή του στα Στενά του Ορμούζ, εάν συναινέσει το Γερμανικό Κοινοβούλιο.Από τη ναυτική βάση του Κιέλου, στη Βαλτική Θάλασσα, απέπλευσε τη Δευτέρα το ναρκαλιευτικό «Fulda» του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού με αρχικό προορισμό τη Μεσόγειο Θάλασσα. Το πλήρωμα του πλοίου έχει εξειδικευθεί στον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης και ενδέχεται να συμμετάσχει σε μία μελλοντική διεθνή ναυτική δύναμη για την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ.



Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, το καθεστώς της Τεχεράνης δυσχεραίνει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά. Εικάζεται μάλιστα ότι έχει ναρκοθετήσει μία θαλάσσια περιοχή που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή τροφοδοσία της Δύσης (και όχι μόνο). Έκτοτε, οι τιμές του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου έχουν πάρει την ανιούσα.

Πηγή: Deutsche Welle

Πλήγμα για τη γερμανική οικονομίαΟ Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Γερμανία είναι έτοιμη για την προάσπιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, με την προϋπόθεση ωστόσο να έχει τερματιστεί προηγουμένως ο πόλεμος στο Ιράν. Είναι κάτι που έχει διαμηνύσει και ο ίδιος προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Κατά την τελευταία μου επίσκεψη, αλλά και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε, του έχω πει ότι αυτός ο πόλεμος αρχίζει να έχει σοβαρές επιπτώσεις για εμάς, ότι θα θέλαμε να δούμε το τέλος του πολέμου και ότι προσφέρουμε βοήθεια σε αυτή την κατεύθυνση» τόνισε ο καγκελάριος μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση (ARD) την περασμένη Κυριακή.Η τεχνογνωσία της αποναρκοθέτησης μάλλον σπανίζει στους κόλπους του ΝΑΤΟ, αλλά το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει σημαντική εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό γιατί, από τα τέλη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα, διεξάγει συνεχείς αποστολές για την απομάκρυνση παλαιού πολεμικού υλικού -ιδιαίτερα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας- στις οποίες συμμετέχουν δέκα ναρκαλιευτικά πλοία με υποβρύχια drones και ειδικά εκπαιδευμένους δύτες.Στο Κοινοβούλιο ο τελικός λόγοςΩστόσο, όπως και κάθε άλλη αποστολή των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό, μία αποστολή του «Fulda» στα Στενά του Ορμούζ εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές ορίζονται με σαφήνεια στο Γερμανικό Σύνταγμα, καθώς και στη νομολογία του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου.Κατ' αρχάς, μία στρατιωτική αποστολή θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύστημα συλλογικής ασφάλειας, όπως αυτό περιγράφεται από τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας θα πρέπει να εγκρίνει εκ των προτέρων την αποστολή, αφού προηγουμένως ενημερωθεί και συζητήσει διεξοδικά για το ζήτημα.Ζητείται προσωπικόΜέχρι να γίνουν όλα αυτά, εκτιμάται ότι μπορεί να περάσουν αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες. Επιπλέον, το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό θα πρέπει να αναδιατάξει τις δυνάμεις του, ώστε να ανταποκρίνεται σε περισσότερες αποστολές ταυτόχρονα. «Όλες μας οι δυνάμεις είναι ήδη εν δράσει και αυτό σημαίνει ότι μία νέα εντολή αποβαίνει πάντα εις βάρος μίας προηγούμενης» δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξη Τύπου στο Κίελο η Ίνκα φον Πούτκαμερ, επικεφαλής της τρίτης μοίρας ναρκαλιευτικών.Στο ίδιο μήκος κύματος ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, επισημαίνει ότι το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό, που είναι ούτως ή άλλως «το μικρότερο στην ιστορία της χώρας», δεσμεύεται ήδη σε άλλες αποστολές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, του ΝΑΤΟ ή της ΕΕ.Παράλληλα, η Ίνκα φον Πούτκαμερ ξεκαθαρίζει ότι δεν νοείται αποστολή αποναρκοθέτησης χωρίς αποτελεσματική κάλυψη και προστασία. «Όπως μία φρεγάτα δεν μπορεί να εντοπίσει θαλάσσιες νάρκες, έτσι και ένα ναρκαλιευτικό δεν είναι δυνατόν να εμπλακεί σε αερομαχίες», επισημαίνει. «Γι' αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από φρεγάτες ή κορβέτες». Στην αποστολή ενδέχεται να συμμετάσχουν και αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας τύπου P-8 Poseidon.Όπως τονίζει ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, μία τέτοια αποστολή δεν μπορεί να υλοποιηθεί, παρά μόνο μαζί με τους συμμάχους της Γερμανίας και από κοινού με τις ΗΠΑ, οι οποίες «διαθέτουν την καλύτερη εποπτεία» στην περιοχή.Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

